اصفهان نارنجی شد / خوانسار و نطنز در وضعیت قرمز کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام وزارت بهداشت در آخرین رنگ‌بندی در زمینه شیوع کرونا از امروز ۲۵ تیر ماه ۱۳ شهرستان در استان اصفهان با وضعیت زرد، چهار شهر در وضعیت نارنجی، دو شهر در وضعیت قرمز و پنج شهرستان استان اصفهان در وضعیت آبی کرونایی است.

بر این اساس شهرستان‌های اصفهان، سمیرم، فریدونشهر و چادگان در وضعیت نارنجی و پر خطر کرونا هستند.

همچنین در حال حاضر آران و بیدگل، اردستان، کاشان، خمینی شهر، خور، دهاقان، شاهین‌شهر، شهرضا، فریدن، فلاورجان، مبارکه، نائین و نجف‌آباد در وضعیت زرد و خطر متوسط کرونا قرار دارند.

شهرستان‌های برخوار، بوئین میاندشت، تیران، گلپایگان و لنجان نیز از امروز در وضعیت آبی کرونا ثبت شده‌اند.

گفتنی است براساس اعلام رنگ بندی جدید وزارت بهداشت شهرستان‌ها نطنز و خوانسار در وضعیت قرمز و بسیارپرخطر ثبت شده است.

همچنین در حال حاضر هیچ شهرستانی در استان اصفهان در وضعیت سفید کرونا ثبت نشده است.