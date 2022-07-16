دریافت 3 MB کد مطلب 5539458 https://mehrnews.com/xY69b ۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۷ کد مطلب 5539458 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۷ رئیس کارتل مواد مخدر مکزیک بازداشت شد «رافائل کوئینترو» رئیس کارتل مواد مخدر مکزیک که چندین سال تحت تعقیب بود، در شمال مکزیک بازداشت شد. کپی شد مطالب مرتبط کارتلهای مکزیکی در حال بمباران یکدیگر با استفاده از کوادکوپترها بزرگترین قاچاقچی کوکائین جهان دستگیر شد اروپا مدیون مبارزه با مواد مخدر ایران بیش از ۹۵ درصد تریاک جهان در افغانستان تولید میشود برچسبها مکزیک کارتل موادمخدر مواد مخدر دستگیری
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