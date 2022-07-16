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کد مطلب 5539458
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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۷

رئیس کارتل مواد مخدر مکزیک بازداشت شد

رئیس کارتل مواد مخدر مکزیک بازداشت شد

«رافائل کوئینترو» رئیس کارتل مواد مخدر مکزیک که چندین سال تحت تعقیب بود، در شمال مکزیک بازداشت شد.

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