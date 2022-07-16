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کد مطلب 5539595
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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۸

نماهنگ «آبرودار» با نوای صابر خراسانی

نماهنگ «آبرودار» با نوای صابر خراسانی

نماهنگ «آبرودار» با نوای صابر خراسانی به مناسبت عید غدیر خم را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • قدیر براتیان IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
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      پاسخ
      عالی هستین مثل همیشه

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