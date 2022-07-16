دریافت 29 MB کد مطلب 5539595 https://mehrnews.com/xY6cY ۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۸ کد مطلب 5539595 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۸ نماهنگ «آبرودار» با نوای صابر خراسانی نماهنگ «آبرودار» با نوای صابر خراسانی به مناسبت عید غدیر خم را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط برگزاری جشن بزرگ غدیر در دریاچه شهدای خلیج فارس/ اجرای ۳۰ برنامه فرهنگی در محلات غرب تهران سیر تا پیاز ماجرای مهمونی ۱۰ کیلومتری عید غدیر آمادگی ۶۰۰ مجموعه مردمی برای حضور در مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر برچسبها عید سعید غدیرخم صابر خراسانی واقعه غدیر عید غدیر 1401
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