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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

برگزاری جشن بزرگ غدیر در دریاچه شهدای خلیج فارس

برگزاری جشن بزرگ غدیر در دریاچه شهدای خلیج فارس

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۲ از اجرای جشن بزرگ غدیر در دریاچه شهدای خلیج فارس به مدت پنج شب خبر داد.

حسین هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای جشن بزرگ غدیر در دریاچه شهدای خلیج فارس به مدت پنج شب خبر داد و گفت: این ویژه برنامه با حضور هنرمندان صدا و سیما به اجرا در می‌آید که در برپایی این مراسم هیئت‌های مذهبی نیز مشارکت قابل توجهی دارند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۲ افزود: به همین مناسبت افتتاحیه جشنواره تفریحی و ورزشی تابستانه با هدف اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان صورت می‌گیرد که این برنامه به مدت ۷ روز با برپایی ایستگاه‌های ورزشی در مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج فارس به اجرا در می‌آید.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌ها در جشن بزرگ غدیر برپایی ایستگاه صلواتی است و قرار است ۵ هزار پرس غذا نیز بین شرکت کنندگان توزیع شود.

هوشیار به برپایی میزهای گفتمان غدیر اشاره کرد، گفت: در ضلع شمال و شرقی دریاچه میزهایی با حضور جوانان و محققین با موضوع بررسی شخصیت حضرت امیرالمومنین (ع) به مدت ۵ شب به اجرا در می‌آید؛ همچنین در شب عید غدیر نورافشانی در میدان اتریش، مزار شهدای گمنام دریاچه شهدای خلیج فارس و تپه نورالشهدای شهرک شهید باقری صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این معاونت در ۱۲ برنامه ویژه عید غدیر در محلات منطقه اقدامات قابل توجهی را انجام داده است، به طور کلی ۳۰ برنامه فرهنگی در دهه امامت و ولایت از سوی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه به اجرا در می‌آید.

کد مطلب 5539542

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