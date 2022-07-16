آمادگی ۶۰۰ مجموعه مردمی برای حضور در مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان زارع، سخنگوی ستاد مردمی برگزاری جشن بزرگ عیدغدیر با اشاره به جشن مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر اظهار داشت: این جشن در یک مسیر مشخص و پیش بینی شده برگزارمیشود و برای برگزاری هرچه بهتر این جشن هماهنگیهای لازم با نهادها و سازمانهای مختلف انجام شده است. حتی با اصناف و مغازههایی که در این مسیر قرار دارند نیز هماهنگی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تمرکز خدمات ما بر اطعام مهمانان است تأکید کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون غذا و میانوعده در انواع مختلف برای پذیرایی از مهمانان این عیدالله اکبر پیشبینی شده است. همچنین در این مراسم ۱۱۰ هزار اسباب بازی به کودکان هدیه داده میشود و ۴۰ مجموعه شهربازی نیز در نقاط مختلف این مسیر برپا خواهند شد. قصد داریم با اجرای چنین برنامههایی از این عید بزرگ برای کودکان، خاطره خوب بسازیم.
سخنگوی ستاد مردمی برگزاری جشن بزرگ عیدغدیر از حضور ۱۵۰ گروه سرود در این مسیر ۱۰ کیلومتری خبر داد و افزود: این گروههای سرود در ۷۰ استیج در برنامه خواهند داشت. این در حالی است که حضور هنرمندان مطرح و محبوب کشور در این برنامه قطعی شده است.
زارع با اشاره به حضور برنامههای پرطرفدار تلویزیونی در این مسیر گفت: عوامل برنامههای عصرجدید، خندوانه، میدون، منم بچه مسلمان، ململ، رنگینکمان، خاله شادونه، عمو مهربان و… در این مسیر به اجرای برنامه برای مردم خواهند پرداخت. تنوع برنامهها به گونهای است که تمام اقشار جامعه و سنین مختلف را شامل میشود. مهمانان میتوانند از خدمات متنوع فرهنگی، پزشکی، آموزشی و… بهرهمند شوند.
گفتنی است، این مهمانی به همت و مشارکت خیران مردمی، هیئات مذهبی، مساجد، گروههای جهادی، گروههای خدماتی و گروههای سرود با برنامههای مختلف در روز عید غدیر مصادف با ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در مسیر چهارراه پارکوی تا چهارراه ولیعصر (عج) برگزار خواهد شد.
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