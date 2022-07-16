راه اندازی مجدد کلینیک های درمان سرپایی کرونا در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرداد شریفی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات علوم پزشکی شیراز در خصوص مهار موج جدید ویروس کرونا در استان، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، سناریوهای افزایش تختهای بیمارستانی برای خدمات رسانی به بیماران مبتلا به کروناویروس در شیراز و شهرستانهای استان انجام شده تا با توجه به شدت بیماری و تعداد مبتلایان، نیاز به خدمات بستری اجرایی شود.
او افزود: در حال حاضر، ۲۱۰ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستانهای استان بستری هستند که از این تعداد، ۱۵ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخشهای ICU، مراقبتهای ویژه درمانی دریافت میکنند.
دکتر شریفی با اعلام اینکه در حال حاضر ۳۵ نفر از بیماران بستری مبتلا به کرونا کودک هستند، اظهار داشت: با توجه به شدت بیماری در کودکان و نیاز به خدمات بستری اطفال، برنامه ریزی های لازم در خصوص افزایش تختهای بستری کودکان نیز انجام شده است.
راه اندازی مجدد کلینیکهای درمان سرپایی کرونا ویروس در شیراز از دیگر مواردی بود که معاون درمان دانشگاه به آن اشاره کرد و یادآور شد: تجربه موجهای قبلی کرونا نشان میدهد که این کلینیکها نقش مؤثری در کاهش ضریب اشغال تختهای بستری، ارتقا و تسریع ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتلا به کرونا ویروس داشته است.
این مقام مسؤول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: همچنین کلینیک درمان سرپایی کرونا ویروس نیز بار دیگر در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) شیراز راه اندازی میشود.
دکتر شریفی اضافه کرد: با راه اندازی این کلینیک، بیماران پس از ارزیابی اولیه، در صورتی که نیاز به بستری شدن نداشته باشند، در کلینیکهای سرپایی از سوی پزشکان متخصص معاینه و اقدامات درمانی موردنیاز را دریافت میکنند.
او با اشاره به روند افزایش مبتلایان کرونا در استان گفت: با توجه به شیوع موج جدید کرونا، استفاده از ماسک در فضاهای سر پوشیده و دریافت دُز یادآور واکسن کرونا برای افراد بالای ۱۸ سال که ۶ ماه از آخرین دریافت واکسن کرونای آنها گذشته است، میتواند در فروکش کردن موج جدید بیماری نقش مؤثری ایفا کند.
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