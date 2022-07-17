دریافت 4 MB کد مطلب 5540242 https://mehrnews.com/xY6vb ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۰ کد مطلب 5540242 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۰ اعزام ۵۰ هزار زائر ایرانی به عتبات عالیات بدون روادید اعزام ۵۰ هزار زائر ایرانی به عتبات عالیات بدون روادید از شنبه ۲۵ تیرماه آغاز شد. کپی شد مطالب مرتبط ثبت نام ۴ هزار داوطلب برای خدمت رسانی به زائران اربعین قرابت دو ملت ایران و عراق زیاد است/ باید جلوی نفوذیها را گرفت کاروان پیاده روی بزرگ «غدیر تا ظهور» در قم برگزار میشود برچسبها عتبات عالیات روادید اربعین ستاد بازسازی عتبات عالیات کربلای معلی اربعین حسینی
نظر شما