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کد مطلب 5540242
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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۰

اعزام ۵۰ هزار زائر ایرانی به عتبات عالیات بدون روادید

اعزام ۵۰ هزار زائر ایرانی به عتبات عالیات بدون روادید

اعزام ۵۰ هزار زائر ایرانی به عتبات عالیات بدون روادید از شنبه ۲۵ تیرماه آغاز شد.

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