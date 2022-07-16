به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز عید سعید غدیر خم و در تجدید بیعت با حضرت بقیه الله (عج) کاروان پیاده روی بزرگ «غدیر تا ظهور» روز دوشنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۸ از ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص) تا مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در بیانیه‌ای از عموم مردم ولایت مدار و انقلابی شهر مقدس قم دعوت کرده تا در مراسم پیاده‌روی خانوادگی که به مناسبت روز عید سعید غدیر با برنامه‌های متنوع برگزار می‌گردد، شرکت کنند.

تعدادی از موکب ها نیز با استقرار در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) از شرکت کنندگان در این مراسم پذیرایی می‌کنند.

در بین شرکت کنندگان در این مراسم قرعه کشی بعمل خواهد آمد به برگزیدگان کمک هزینه سفر عتبات عالیات اهدا می‌شود.

کاروان بزرگ خودرویی از غدیر تا ظهور نیز روز یکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ همزمان با شب عید سعید غدیر خم، از ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت خواهد کرد و سپس در حرم شهدای گمنام کوه خضر نبی (ع) با حضور آحاد مردم شریف ولایت مدار شهر مقدس قم، به اجرای نورافشانی خواهد پرداخت.

خودروها نیز از ساعت ۱۸ در ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص) تزیین می‌شوند.