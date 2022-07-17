ثبت نام ۴ هزار داوطلب برای خدمت رسانی به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، حسین فضلی با اشاره به قرارگیری در آستانه ایام اربعین حسینی، گفت: با توجه به ضرورت استفاده از کادر درمانی مجرب برای خدمت رسانی به زائرین ایرانی در اربعین حسینی، فراخوان دعوت از کادر درمان و پزشکی از طریق سایت مرکز پزشکی حج و زیارت به نشانی www.hmc.ir اعلام شد که تاکنون چهار هزار و ۲۷۴ نفر در این سامانه ثبت نام کرده‌اند.

وی با اعلام اینکه بیشترین آمار ثبت نام شده‌ها مربوط به داوطلبان پرستار در حوزه‌های مختلف است، افزود: تا روز جمعه ۲۴ تیرماه، ۸۸۹ پرستار اورژانس، ۵۱۰ پرستار سی‌سی‌یو، ۳۸۹ پرستار داخلی، ۱۰۲ پرستار کودک، ۵۰۶ تکنسین اورژانس، ۲۳۰ تکنسین دارویی، ۳۷۵ بهیار، ۲۷۰ پزشک عمومی، ۲۲۸ ماما به همراه ۵۵۰ داوطلب از سایر حوزه‌های پزشکی در سامانه اعلام شده ثبت نام کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه این آمار مربوط به پیش ثبت نام اولیه است و به منزله اعزام قطعی نیست، ادامه داد: کادر درمان پس از تکمیل فرم فراخوان وارد مرحله آزمون و مصاحبه خواهند شد و در نهایت اسامی پذیرفته شدگان در سایت مرکز پزشکی اعلام می‌شود.

به گفته فضلی، داوطلبان برای اعزام به عتبات عالیات و خدمت رسانی به زائران در ایام اربعین تا پایان هفته جاری (۳۱ تیر ۱۴۰۱) فرصت دارند در سایت مرکز پزشکی حج و زیارت به نشانی www.hmc.ir ثبت نام کنند.