حسین شهبازی کارگردان نمایش «برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی» که این روزها در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه است درباره اجرا در این تماشاخانه به خبرنگار مهر گفت: هرچقدر جلوتر می‌روم، به این نتیجه می‌رسم که تماشاخانه شهرزاد جای مناسبی نه برای من و نه برای اجرای نمایشم بود. مخاطبان شهرزاد نسبت به دیگر تماشاخانه‌ها متفاوت هستند و بسیاری از آن‌ها را تین‌ایجرهایی تشکیل می‌دهند که با تنقلات برای دیدن بازیگر محبوبشان به تئاتر آمده‌اند. وقتی تماشاگر برای دیدن یک بازیگر خاص به تئاتر می‌آید، مانند این است که برای دیدن بازیگر مورد علاقه اش به سینما رفته است و اینجا کیفیت هنر دیگر اهمیتی ندارد.

وی افزود: بعد از بحران کرونا وضعیت تئاتر تغییر کرده است چون الان دیگر مسائل مالی برای بچه‌های تئاتری اهمیت بیشتری دارد و انگار برایشان فرصتی فراهم شده تا ضررهایشان را جبران کنند از این رو بیشتر به دنبال جذب مخاطب و کسب درآمد هستند تا ارائه هنر نابی که قبلاً مورد نظرشان بود. البته این کار از نظر من ایرادی ندارد و هرکس مختار است هرطور که دلش می‌خواهد اثرش را عرضه کند.

شهبازی درباره مشکلاتی که اجرا در یک تماشاخانه خصوصی برایش رقم زده، بیان کرد: مساله بعدی خود پردیس تئاتر شهرزاد است چون فکر می‌کنم هیچ تماشاخانه‌ای در هیچ کجای دنیا آنقدر در هنر به پول اهمیت نمی‌دهد که تماشاخانه شهرزاد می‌دهد. متأسفانه در سالنی که من اجرا دارم، پشت سر هم و بدون کوچک‌ترین وقفه و فرصتی چند نمایش به صحنه می‌رود. مثلاً اگر نمایش من ساعت ۷ تمام می‌شود ما مجبور هستیم ساعت ۷:۱۵ سالن را تحویل گروه بعدی دهیم و هیچ فرصتی بعد از رورانس برایمان باقی نمی‌ماند در حالی که ممکن است بعضی شب‌ها ریتم کار کندتر باشد و نمایش دیرتر تمام شود. حتی نمی‌توانیم با مخاطبانمان صحبت کنیم و بازخوردهایشان را ببینیم چون ساعت ۷:۱۶ مسئولان سالن پشت در ایستاده‌اند و گروه را از سالن بیرون می‌کنند.

وی یادآور شد: متأسفانه با این وضعیت گروه‌ها به عنوان بازیگر و کارگردان هیچ لذتی از کارشان نمی‌برند. من کلاً سه ساعت در این سالن تمرین کردم و بازبینی ام و تمرین‌هایم در سالن دیگری بوده است. در واقع اولین اجرای من اجرای تمرینی با نور و دکور و پر از اشتباه بود. تماشاگر هم کاری به این مشکلات ندارد و دوست دارد از اولین شب اجرا به دیدن یک کار قابل قبول بنشیند.

این کارگردان تئاتر با گلایه از برخورد مدیریت تماشاخانه شهرزاد با گروه‌هایی که بازیگر چهره ندارند، بیان کرد: احساس می‌کنم شهرزاد مانند یک بانک محل رد و بدل شدن پول است و هنر برایشان در اولویت بعدی است. این روزها گروه‌هایی هم که می‌خواهند در آنجا اجرا بروند هنر برایشان در اولویت دوم قرار دارد و بیشتر سمت چهره‌هایی می‌روند که بتوانند تماشاگر جذب کنند. استقبال از نمایش من کم است اما خوشبختانه بازخورد و رضایت مخاطبان از کار بالاست. نمایش من بازیگر چهره برای جذب مخاطب ندارد و من این را پذیرفته‌ام. بسیاری از تماشاگران را دیده‌ام که یک روز تعطیل جلوی گیشه تماشاخانه می‌آیند و مانند سینما با توجه به عکس چهره‌هایی که روی پوسترها نقش بسته نمایش دلخواهشان را انتخاب می‌کنند. من پذیرفته‌ام نمایش من نه بازیگر چهره دارد نه می‌تواند برای مخاطب عام سرگرم کننده باشد اما خوشبختانه مخاطبان حرفه‌ای تئاتر همه با دیدن نمایش سرگرم شده‌اند.

وی تاکید کرد: به نظرم کسانی که می‌خواهند در شهرزاد اجرا بروند باید با واقعیت‌ها کنار بیایند و من هم با این واقعیت کنار آمده‌ام که نه خودم فرد شناخته‌شده‌ای برای مخاطب عام هستم نه بازیگران چهره‌ای دارم. تماشاخانه هم معمولاً امکانات را به نمایش‌هایی می‌دهد که برایش آورده بیشتری دارند و از بازیگران مطرحی بهره برده‌اند و فروش بالایی دارند.

شهبازی ادامه داد: من نمی‌خواهم خودم را با بزرگان مقایسه کنم اما معمولاً کارهایی که اهل تفکر هستند همیشه مهجور واقع می‌شوند. البته در شهرزاد هم دیده‌ایم نمایش‌های اهل تفکر به صحنه می‌روند اما در همین نمایش‌ها بازیگران چهره بازی دارند و از این طریق پیام این آثار درک می‌شود. برخی آثار هم در سالن‌های دیگر بین مخاطبان خاص تئاتر سرو صدا کرده‌اند و بعد که به شهرزاد می‌آیند موفق می‌شوند و افراد شناخته شده‌ای هم پشت کارشان هستند که باعث دیده شدن نمایش می‌شوند.

وی در پایان درباره تغییراتی که نمایش نسبت به اجرای قبلی‌اش در تماشاخانه انتظامی داشته است، گفت: نمایش نسبت به اجرای قبلی هم در فرم و محتوا و هم بازیگران تغییر زیادی کرده است. کار در اجرای جدید پخته‌تر شده و حدود ۵۰ درصد بازیگران هم تغییر کرده‌اند و مخاطبان با فرم تازه‌ای نسبت به اجرای قبلی روبرو هستند.

«برگشتن افتخارآمیز مردان جنگی» به نویسندگی شهرام احمدزاده، کارگردانی حسین شهبازی و تهیه‌کنندگی امیر عباسی تا ۳۰ تیر ماه ساعت ۱۸ در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

ابوالفضل جمشیدی، محسن جلالی راد، امیر عباسی، آیدا سرمست، ناصر عزتی، اشکان دلاوری، عارف عباسی، فرشته آلوسی، نصیر ساکی، علی یعقوبی، نیلوفر حسنی، حامد پورمحمد، محمود صفری، حسین شهبازی و زهرا معصومی (صدا) بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: جنگ تمام شده است، سربازان آلمانی شکوهمندانه به کشورشان باز می‌گردند.