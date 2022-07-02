به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد، تیر ماه امسال پردیس تئاتر شهرزاد میزبان گونه های مختلف نمایشی است. در این دوره آثاری از کیومرث مرادی، محمد رحمانیان، بهرام افشاری، شهرام گیل آبادی، علی اصغری، احسان گودرزی، شهاب مهربان و ... در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می روند.

کیومرث مرادی تیرماه ۱۴۰۱ با نمایش «مانش» بار دیگر در این مجموعه میزبان مخاطبان می شود. این نمایش با ترکیبی متشکل از مهدی حسینی‌نیا، نازنین کریمی و سام درخشانی روی صحنه می‌رود. نمایش «مانش»به تهیه کنندگی محمد قدس براساس نمایشنامه «اهالی کاله» نوشته پیام لاریان برای اجرا آماده شده و از ۱۷ تیرماه در پردیس تئاترشهرزاد روی صحنه می رود.

نمایش «عاشقانه‌ها» با نویسندگی مشترک محمد چرمشیر و بهمن عباسپور و طراحی و کارگردانی شهرام گیل آبادی، اجراهای خود را از آخرین روز بهار در سالن شماره یک پردیس تئاتر شهرزاد آغاز کرده است. در این نمایش امیر عظیمی، حمیدرضا ترکاشوند، سیما تیرانداز، شقایق فراهانی و ژاله صامتی ایفای نقش می‌کنند و در بخش‌هایی از این اجرا، امیر عظیمی و حمیدرضا ترکاشوند خوانندگی و اجرای زنده دارند.

نمایش «چه کسی جوجه تیغی را کشت؟» هر شب ساعت ۱۸ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود. این نمایش بازی بهرام افشاری و همراهی تینو صالحی و تهیه‌کنندگی محمد قدس تا پایان تیر ماه میزبان علاقه مندان است.

کنسرت تئاتر «لکانطه» با کارگردانی مشترک ساقی عطایی و علی اصغری که پیرو شکایت مدیر یک رستوران با نام مشابه از «کافه لقانطه» به «کافه لکانطه» تغییر نام داد، هرشب ساعت ۲۱:۳۰ در سالن شماره ۲ تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود. ‌در این نمایش که تهیه‌کننده آن حمیدرضا علی‌نژاد و مجری طرح آن را نورالدین حیدری ماهر بر عهده دارد، امیر غفارمنش، مهدی یغمایی، فرزاد حسنی، حسین پورکریمی، فرنوش نیک‌اندیش و آذین رئوف ایفای نقش می‌کنند. همچنین مهدی یغمایی در این نمایش در نقش خواننده ایفای نقش می‌کند و به صورت زنده برای مخاطبان اجرا دارد.

محمد رحمانیان سال ۸۲ نمایشی را با نام «مرغ دریایی یا چخوف ساد» اجرا کرد. او در این ۱۹ سال نمایش‌های متعدد دیگری را روی صحنه برد ولی همچنان گوشه‌ای از ذهنش درگیر «چخوف ساد» دیگری بود. این هنرمند تئاتر حالا قصد دارد به دغدغه سالیان خود پاسخ گوید، گرچه مترجمان متعددی به ترجمه آثار چخوف پرداخته‌اند ولی رحمانیان برای اجرای نمایش «چخوف ساد» از ترجمه‌های سروژ استپانیان استفاده می‌کند.

این کارگردان برای اجرای این نمایش نیازمند فضای یک بیمارستان است و از آنجاکه به تازگی فضای بیمارستان امید در مجاورت پردیس تئاتر شهرزاد با عنوان «بوتیک تئاتر ایران» برای اجرای نمایش‌های خاص مورد بهره‌برداری قرار گرفته است رحمانیان از ۲۰ تیرماه تازه‌ترین نمایش خود را در همین مکان اجرا می کند. او همچون اغلب نمایش‌های خود، طراحی صحنه را به محسن شاه‌ابراهیمی سپرده و این طراح صحنه این روزها مشغول طراحی فضای این بیمارستان است تا در این اجرا به عنوان یک بیمارستان بیماران روانی مورد استفاده قرار بگیرد. فردین خلعتبری نیز برای این نمایش در حال ساخت موسیقی است.

نمایش تازه رحمانیان در قالب کاری آف‌استیج در کل فضا و تمام طبقات این این بیمارستان اجرا خواهد شد.

نمایش «دَرهَم‌تَنیدگی» داستان آدم‌هایی است که درباره‌ رازهای وحشتناک زندگی خودشان حرف می‌زنند، این نمایش به کارگردانی احسان گودرزی هرشب ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود. احسان گودرزی، نمایش‌هایی همچون «مثل شلوار جین آبی»، «آهواره» و «اسلحه ناموس منه» را در کارنامه کارگردانی خود دارد.

بازیگران نمایش ۷۰ دقیقه‌ای «دَرهَم‌تَنیدگی»، خاطره حکیمی و احسان ‌گودرزی هستند.

«بک تو بلک» به کارگردانی سجاد افشاریان که پر مخاطب ترین تئاتر سال ایران لقب می گیرد با حضور بیش از شصت هزار مخاطب در ۶ ماه، ۲۳۳ اجرا و فروش نزدیک به هفت میلیارد تومان در تئاتر شهرزاد به پایان رسید.

نمایش «برگشتن افتخار آمیز مردان جنگی» به نویسندگی شهرام احمدزاده و کارگردانی حسین شهبازی از روز یکشنبه ۵ تیر ماه در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته است. ابوالفضل ‌جمشیدی، محسن ‌جلالی ‌راد، امیر ‌عباسی، آیدا ‌سرمست، ناصر ‌عزتی، اشکان ‌دلاوری، عارف ‌عباسی، فرشته ‌آلوسی، نصیر ساکی، علی ‌یعقوبی، نیلوفرحسنی، حامد ‌پورمحمد، محمود صفری تعدادی از بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «بوکسور» به نویسندگی و کارگردانی شهاب مهربان از ۵ تیر در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه است و داستان ابراهیم دولابی معروف به ابی کلی را روایت می کند که طی تصادفی مشکوک در تیر ماه ۱۳۵۶ به قتل می‌رسد تا با مرگ او رازی مگو برای همیشه در خانواده وی پنهان بماند.

وحید ‌خوش ‌اقبال، جواد ‌پولادی، وحید ‌منتظری، فاطیما ‌بهارمست، میثم ‌نوروزی و علی ‌حسین ‌زاده در این نمایش ایفای نقش می کنند.

نمایش «سبکی» به نویسندگی و کارگردانی داریوش علیزاده و بازی محمدرضا محمدپور، کیوان احمدی، مرتضی مرادی، الناز فرجی، الهام احمدی و علی غفاری درباره رابطه پسری با پدر و پدربزرگ‌اش است و چالش میان آنها، داستان این اثر را پیش می‌برد.

«مونوپلژی» به نویسندگی و کارگردانی علی ‌حاجی ‌ملاعلی از ۵ تیر در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته است. نسیم ‌بهادری، یگانه کلانتر، ابوالفضل گرجی نژاد، ستاره ‌دهقانی، علی ‌خورشیدی، سارا ‌قاسمی در این نمایش ایفای نقش می کنند.

نمایش «پاهای خانم هزارپا» با این پیام که «گاهی حیات و در امان ماندن از بلایا وابسته به آن چیزی است که نقص خود یا گروهی از موجودات می‌دانیم» در تئاتر شهرزاد روی صحنه است. «پاهای خانوم هزارپا» تئاتری شاد، موزیکال و آموزشی در گروه سنی کودک ۴ تا ۱۲ سال است که این شب‌ها در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

نمایشی با اجرای هنرمندان ناشنوا و توان‌یابان جسمی-حرکتی توانسته طی ۲ هفته اجرا رضایت مخاطبان کودک ونوجوان را به دست آورد و اجراهای خود را هر روز ساعت ۵ عصر تمدید کند.