۴۶۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان بستری شد / مرگ ۹ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ۲۶ تیر ماه تا امروز ۲۷ تیرماه تعداد ۹۰۴ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۴۶۹ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۱۰۳ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۳۶۶ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۴۲ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۶۸ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ فوتی کرونا ثبت شده که چهار نفر مبتلای قطعی و پنج نفر مبتلای مشکوک به کرونا بوده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۴۰ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۹۳ هزار و ۵۶۷ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۴۸۷ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۷۱۱ فوتی قطعی و ۶ هزار و ۷۷۶ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۴۰ هزار و ۹۸۹ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.