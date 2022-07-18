هوای اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه برخط کنترل کیفیت هوا سازمان محیط‌زیست، هوای کلانشهر اصفهان هم اکنون در ایستگاه‌های پایش فعال در خیابان‌های احمد آباد با شاخص ۱۰۸، استانداری با شاخص ۱۳۳، باهنر با شاخص ۱۲۵، جِی با شاخص ۱۰۶، پروین با شاخص ۱۱۷، جِی با شاخص ۱۲۱، رودکی با شاخص ۱۱۸ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۲۸ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه بزرگراه خرازی با میانگین ۱۵۱ وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در خیابان‌های فرشادی و فیض به ترتیب با میانگین ۱۰۰ و ۹۳ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

۶ ایستگاه پایش در خیابان‌های انقلاب، باغ غدیر، دانشگاه، رهنان، کاوه و میرزا طاهر نیز طی دو ماه گذشته قطع است.

امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی سگزی با شاخص ۱۳۵ ناسالم برای عموم شهروندان، شاهین شهر با شاخص ۶۷ و در مبارکه با شاخص ۷۹ در وضعیت قابل قبول ثبت شده و ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.