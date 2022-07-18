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کد مطلب 5541475
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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۰۴

لحظاتی از آتش بازی در جشن مهمونی ۱۰ کیلومتری

لحظاتی از آتش بازی در جشن مهمونی ۱۰ کیلومتری

تصاویری از آتش بازی در جشن مهمانی ۱۰ کیلومتری روز عید غدیر در میدان ولیعصر تهران را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
      1 0
      پاسخ
      خدایا تورو به آقا امام علی(ع) و خانوم حضرت زینب(س) و همه عزیزات قسم میدهیم هرچه سریعتر ظهور آقا امام زمان حضرت مهدی(ع) را برسان. لبیک یامهدی(ع)

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