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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۵۶

مسیرهای حضور در مهمونی ۱۰ کیلومتری

مسیرهای حضور در مهمونی ۱۰ کیلومتری

جشن مهمونی 10 کیلومتری درحال برگزاری است و مسئولان از مردم درخواست کردند که برای شرکت در این مراسم از تردد با خودرو خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مردمی برگزاری مهمونی ۱۰ کیلومتری عید غدیر ضمن دعوت از عموم شهروندان برای حضور در این جشن بزرگ عید الله الاکبر، توصیه می‌کند مردم برای رسیدن و حضور در مسیر ۱۰ کیلومتری چهارراه پارک وی تا چهارراه ولیعصر (عج)، از خطوط مترو تهران استفاده کنند و از تردد با خودرو شخصی خودداری کنند.

مردم می‌توانند از طریق ایستگاه‌های متروی میدان جهاد، میدان ولیعصر (عج)، تئاترشهر و میرزای شیرازی به طور مستقیم وارد مسیر ۱۰ کیلومتری جشن عید غدیر شوند. همچنین در ایستگاه‌های متروی تجریش، توحید، شهید طالقانی، شهید مفتح، هفتم تیر، میرداماد و دروازه دولت نیز ون‌هایی مستقر شده‌اند تا مردم را به محل مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر برسانند.

کد مطلب 5541426

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