  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۷:۴۸

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد؛

رفع بنیادی مشکل زاینده‌رود با راه اندازی سیستم شفاف‌سازی

رفع بنیادی مشکل زاینده‌رود با راه اندازی سیستم شفاف‌سازی

اصفهان - نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات زاینده‌رود با راه اندازی سیستم شفاف‌سازی به کمک علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان حل می‌شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در حوزه اکوسیستم محیط زیست اظهار کرد: یکی از پروژه‌هایی که می‌تواند در زمینه محیط زیست به اصفهان کمک کند، راه‌اندازی سیستم شفاف‌سازی بر پایه علم و فناوری و جمع‌آوری دیتا به صورت آنلاین است.

وی با اشاره به فقدان اطلاعات و تحلیل جامع از آلایندگی‌های چشمه‌های اصفهان، ادامه داد: باید سیستم شفاف‌سازی حوزه آبریز زاینده‌رود به کمک شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شود تا آلایندگی‌های برخی از چشمه‌ها و همچنین میزان برداشت‌ها از زاینده‌رود و چاه‌های غیر مجاز مشخص شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در واقع راه حل بنیادی رفع مشکلات زاینده‌رود راه‌اندازی سیستم شفاف‌سازی در این حوزه است که مشخص شود به صورت آنلاین در اصفهان و حوضه آبریز زاینده‌رود چه اتفاقاتی می‌افتد و قول تأمین بودجه آن را نیز خواهم داد.

وی در خصوص آخرین اقدامات مجلس در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک نگاه عام به دانش‌بنیان دارد و حمایت می‌کند که مسئله حل شود اما بستری برای حمایت‌های ویژه و خاص و ناظر بر حل مسائل کشور نداریم که باید بعد از حمایت عام به حمایت خاص توجه شود.

کد مطلب 5542106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها