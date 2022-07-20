مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان در حوزه اکوسیستم محیط زیست اظهار کرد: یکی از پروژههایی که میتواند در زمینه محیط زیست به اصفهان کمک کند، راهاندازی سیستم شفافسازی بر پایه علم و فناوری و جمعآوری دیتا به صورت آنلاین است.
وی با اشاره به فقدان اطلاعات و تحلیل جامع از آلایندگیهای چشمههای اصفهان، ادامه داد: باید سیستم شفافسازی حوزه آبریز زایندهرود به کمک شرکتهای دانش بنیان ایجاد شود تا آلایندگیهای برخی از چشمهها و همچنین میزان برداشتها از زایندهرود و چاههای غیر مجاز مشخص شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در واقع راه حل بنیادی رفع مشکلات زایندهرود راهاندازی سیستم شفافسازی در این حوزه است که مشخص شود به صورت آنلاین در اصفهان و حوضه آبریز زایندهرود چه اتفاقاتی میافتد و قول تأمین بودجه آن را نیز خواهم داد.
وی در خصوص آخرین اقدامات مجلس در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان گفت: قانون جهش تولید دانشبنیان یک نگاه عام به دانشبنیان دارد و حمایت میکند که مسئله حل شود اما بستری برای حمایتهای ویژه و خاص و ناظر بر حل مسائل کشور نداریم که باید بعد از حمایت عام به حمایت خاص توجه شود.
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