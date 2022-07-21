به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح پنجشنبه در قرارگاه اجتماعی استان البرز کهدر سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مدیران در چهارشنبه‌های جهادی اظهار کرد: این امر با هدف اتخاذ تدابیر ویژه برای حل مسائل و موضوعات محله‌های ۶۶ گانه کم برخوردار استان، برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: حضور مدیران نباید نمادین باشد بلکه باید با راهکارهای ویژه به دنبال حل مسائل مردم باشند، ضرورت دارد به هر نحو ممکن و با بهره‌گیری از اختیارات خود، رضایتمندی مردم را کسب کنیم.

عبداللهی گفت: میز خدمت در چهارشنبه‌های جهادی باید نتیجه بخش باشد و اجازه ندهیم که مردم ناامید شوند.

وی افزود: باید غالب مطالبات مردم احصا شود و در راستای حل آنها برنامه ریزی و اقدام لازم در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

استاندار البرز ضمن اینکه گزارش محله اسلام آباد را دریافت کرد، گفت: چهارشنبه هفته آینده در محله سهرابیه و هفته بعد نیز در محله اسلام آباد نسبت به راه اندازی میز خدمت اقدام می‌کنیم.

وی افزود: در جلسات آینده قرارگاه باید گزارش کاملی از روند جمع آوری معتادان تا ساماندهی و بازگشت آنها به آغوش خانواده و جامعه ارائه شود.

عبداللهی گفت: مسئولان مربوطه باید در خصوص اراضی ۶۷ هکتاری آزاد سازی شده در اسلام آباد برنامه‌های خود را اعلام کنند تا برای اجرای آن اقدام شود.

وی افزود: ساماندهی مساجد استان و ایجاد فضایی پویا و فرهنگی در این اماکن مقدس بویژه در محله‌های کم برخوردار توسط کارگروهی تخصصی باید بررسی و اجرا شود.

استاندار البرز اضافه کرد: مساجد ریشه انقلاب اسلامی هستند و باید ماهیت اصلی خود را بازیابی کنند و باید قطب فرهنگی فعالیت‌های ما، مساجد باشد.