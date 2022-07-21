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۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۹

استاندار البرز:

مسئولان برای ساماندهی اراضی آزادسازی‌شده اسلام‌آباد اقدام کنند

مسئولان برای ساماندهی اراضی آزادسازی‌شده اسلام‌آباد اقدام کنند

البرز- استاندار البرز گفت: مسئولان مربوطه باید در خصوص اراضی ۶۷ هکتاری آزاد سازی شده در اسلام آباد برنامه‌های خود را اعلام کنند تا برای اجرای آن اقدام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح پنجشنبه در قرارگاه اجتماعی استان البرز کهدر سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مدیران در چهارشنبه‌های جهادی اظهار کرد: این امر با هدف اتخاذ تدابیر ویژه برای حل مسائل و موضوعات محله‌های ۶۶ گانه کم برخوردار استان، برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: حضور مدیران نباید نمادین باشد بلکه باید با راهکارهای ویژه به دنبال حل مسائل مردم باشند، ضرورت دارد به هر نحو ممکن و با بهره‌گیری از اختیارات خود، رضایتمندی مردم را کسب کنیم.

عبداللهی گفت: میز خدمت در چهارشنبه‌های جهادی باید نتیجه بخش باشد و اجازه ندهیم که مردم ناامید شوند.

وی افزود: باید غالب مطالبات مردم احصا شود و در راستای حل آنها برنامه ریزی و اقدام لازم در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

استاندار البرز ضمن اینکه گزارش محله اسلام آباد را دریافت کرد، گفت: چهارشنبه هفته آینده در محله سهرابیه و هفته بعد نیز در محله اسلام آباد نسبت به راه اندازی میز خدمت اقدام می‌کنیم.

وی افزود: در جلسات آینده قرارگاه باید گزارش کاملی از روند جمع آوری معتادان تا ساماندهی و بازگشت آنها به آغوش خانواده و جامعه ارائه شود.

عبداللهی گفت: مسئولان مربوطه باید در خصوص اراضی ۶۷ هکتاری آزاد سازی شده در اسلام آباد برنامه‌های خود را اعلام کنند تا برای اجرای آن اقدام شود.

وی افزود: ساماندهی مساجد استان و ایجاد فضایی پویا و فرهنگی در این اماکن مقدس بویژه در محله‌های کم برخوردار توسط کارگروهی تخصصی باید بررسی و اجرا شود.

استاندار البرز اضافه کرد: مساجد ریشه انقلاب اسلامی هستند و باید ماهیت اصلی خود را بازیابی کنند و باید قطب فرهنگی فعالیت‌های ما، مساجد باشد.

کد مطلب 5543537

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