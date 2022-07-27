ایران اگر بزرگ و مقاوم نبود با ۴۰ پایگاه نظامی غربی احاطه نمی شد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: اطلاع از آنچه در لایه‌های غیر رسمی کشورهای عربی می‌گذرد برای مخاطب همواره جذاب و مفید بوده است. رصد شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر می‌تواند حقایقی واقعی از جهان عرب را برای مخاطب ایرانی بازگو کند. در خبرگزاری مهر سعی می‌شود مسائلی که مردم در کشورهای عربی در شبکه‌های اجتماعی به آن می‌پردازند بررسی و منتشر شود.

در هفته گذشته مهمترین رویداد عراق انتخاب نخست وزیری توسط احزاب شیعه این کشور بود. در همین راستا، هشتگ های محور مقاومت از جمله هشتگ شیخ قیس الخزعلی دبیر حزب عصائب الحق ترند شده بود.

یک کاربر عراقی با درج این هشتگ نوشته: حضرت زهرا محافظ ما و مرجعیتمان و حشد شعبی مقدسمان و همچنین محور مقاومت قهرمان و هر کس که خواستار خیر برای عراق باشد.

یک کاربر عراقی دیگری نیز نوشته: نفس‌های زهرا هنگام کاندیداتوری محمد شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر حاضر بود.. قلبت سرشار از ایمان باد.

یک کاربر عرب نیز نوشته: هشتگ مساحة أمة الحشد (نام برنامه‌ای که با بزرگان محور مقاومت در عراق گفت و گو می‌کند.) در عراق ترند شده است. محور مقاومت در واقعیت و در فضای مجازی می جنگد و در فضای مجازی نیز مردم مقاوم پیروز شدند چون در واقعیت در جنگ‌ها پیروز شدند.. متشکریم حشد شعبی.

یک کاربر یمنی نیز با درج هشتگ هایی که مدتی است در بسیاری از کشورهای عربی از جمله عمان، بحرین، عراق، و لبنان ترند شده اند مثل سلام فرمانده و شیخ قیس الخزعلی و مساحة امة الحشد و سلام یا مهدی، تصویر شهید سردار قاسم سلیمانی را منتشر کرده و نوشته: همواره حاضر هستی و غیبت تو را نابود نمی‌کند، سلیمانی جان.

این هفته نیز هشتگ ایران در بسیاری از کشورهای عربی ترند شده بود.

جمال ریان، خبرنگار معروف شبکه قطری الجزیره، در توییتی با هشتگ ایران و درج تصویر نقشه کشور نوشته: ایران اگر ملتی بزرگ و مقاوم نبود، با بیش از ۴۰ پایگاه نظامی غربی احاطه نمی‌شد.

در لبنان نیز چند روزی است که هشتگ «خواستار واردات انرژی از ایران هستیم» ترند شده است.

یک کاربر لبنانی نوشته: خواستار واردات انرژی از ایران به صورت آشکار و در روز (نه شب) هستیم.

سهیل دیاب نیز با هشتگ خواستار واردات انرژی ایرانی هستیم نوشته: مردان حکم ران می‌خواهیم، تصمیم ملی مستقل می‌خواهیم، می‌خواهیم به آمریکایی‌ها و سعودی‌ها بگوییم شما خود تحریم هستید، می‌خواهیم با مردممان روراست باشیم نه تاجر.

در بحرین نیز به مناسبت روز زندانی سیاسی و عقیدتی بحرینی، چند روزی است که هشتگ زندانیان بحرین را آزاد کنید هشتگ شده است.

یک کاربر بحرینی با درج تصویری که روی آن نوشته شده اسرایمان را فراموش نخواهیم کرد، نوشته: خداوندا اسرایمان را آزاد کن.

یک کاربر دیگری نیز نوشته: برای فرزندانمان در زندان‌ها.. آزاد خواهید شد، فراموشتان نخواهیم کرد.

چند کشور عربی با هشتگ محرم ۱۴۴۴ به پیشواز ماه محرم رفته اند. این هشتگ در این هفته ترند شده بود.

یک کاربر عرب نوشته: تنها چند روز دیگر همه جهان ساکت می‌شود و فقط صدای امام حسین (ع) را خواهیم شنید.

ام مصطفی نیز نوشته: لفظ نام حسین وضوی نماز عشق است، و چهره را مانند طلا نورانی و درخشان و پاکیزه می‌کند.