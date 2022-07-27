خروجی سد زاینده رود کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، سید مجتبی موسوی نائینی با اعلام این خبر اظهار داشت: امروز حجم آب سد زاینده‌رود ۲۷۶ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در متوسط درازمدت حجم آب ذخیره شده ۹۳۲ میلیون مترمکعب بوده که امسال ۷۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد و نیروگاههای زاینده‌رود و کوهرنگ اضافه کرد: ورودی سد زاینده‌رود هم اکنون ۱۲.۳۰ و خروجی از آن ۲۵ متر مکعب بر ثانیه است.

موسوی نائینی با اشاره به اینکه ظرفیت نرمال مخزن سد زاینده‌رود یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب است، گفت: در حال حاضر موجودی آب ذخیره شده در آن حدود ۲۷۶ میلیون مترمکعب است، به عبارت دیگر حجم آب ذخیره شده در مخزن سد حدود ۲۲ درصد ظرفیت آن است.

وی افزود: به دلیل افزایش دما و مصارف و کاهش شدید ورودی‌های سد نسبت به برنامه ابلاغی حجم سد بدون احتساب آبی که برای انتقال برنامه‌ریزی شده بود، در پایان تیرماه ۱۷۷ میلیون مترمکعب کمتر است و این موضوع توجه بیشتر به مصارف را می‌طلبد.

به گزارش مهر، خروجی سد زاینده‌رود از بامداد یکشنبه ۲۶ تیرماه برای نوبت چهارم آبیاری باغات غرب به مدت ۹ روز افزایش یافته بود.