افتتاح نمایشگاه کاغذ و مقوا و انتصابات جدید در نهاد کتابخانه ها

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه_فاطمه میرزاجعفری: اخبار این هفته حوزه کتاب و ادبیات این بار با هشت خبر برتر هفته‌ای که سپری شد میهمان نگاه شماست اما نکته مهم در این گزارش پر خبر بودن نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است به شکلی که سه خبر را به خود اختصاص داده است.

اخبار این هفته با افتتاح پنجمین نمایشگاه تخصصی کاغذ و مقوا شروع می‌شود و در ادامه به انتشار کتاب، معرفی نامزدهای جشنواره داستان کوتاه قصه خانواده من پرداخته همچنین به خبر انتصاب مشاور رسانه‌ای و معاون توسعه کتابخانه‌های نهادکتابخانه‌های عمومی کشور اشاره‌ای داشته است و در آخر نیز به برگزاری دومین دوسالانه قصه‌گویی پرداخته است.

پنجمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی کاغذ و مقوا افتتاح شد

پنجمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی کاغذ و مقوا، دوم مردادماه با حضور مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن تجارت و جمعی از مدیران و فعالان حوزه چوب، کاغذ و سلولزی افتتاح شد، این نمایشگاه به مدت چهار روز تا ۵ مرداد برپا است. در این دوره نمایشگاه که پنجمین سال متوالی خود را سپری می‌کند جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران حوزه سلولزی و کاغذ حضور داشتند همچنین ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی در فضایی به وسعت ۹ هزار مترمربع و در سالن‌های 44a، 44b، 40 و 40a حضور دارند.

تحلیل ساختارگرایانه تورستن هیلن از کربلا منتشر شد

نشر کرگدن کتاب «واقعه عاشورا: تحلیل ساختارگرایانه از درام کربلا به گزارش طبری» نوشته تورستن هیلنو ترجمه احسان موسوی خلخالی را با شمارگان ۷۰۰ نسخه، ۲۴۰ صفحه و بهای ۹۰ هزار تومان منتشر کرد. این کتاب که یکی از آثار مجموعه دین‌شناخت نشر کرگدن است ترجمه‌ای از این اثر است: Husayn, the Mediator : A Structural Analysis of the Karbala Drama according to Abu Ja´far Muhammad b. Jarir al-Tabari

کتاب شامل پنج بخش است. در بخش نخست که مقدمه مباحث است این سرفصل‌ها مطرح شده: «درام کربلا، امروز»، «اسطوره، اسطوره پردازی، تاریخ»، «هدف و چهارچوب این پژوهش» و «سابقه پژوهش».

در بخش دوم کتاب با عنوان «طبری و بافتار او» این مباحث مطرح شده است: تطور آغازین کلام و سیاست در اسلام و طبری و تاریخ او.

وزارت ارشاد از آثار ادبی با موضوع مباهله حمایت می‌کند

دومین جلسه شعرخوانی «به آئین آسمان»، روز جمعه سی‌ویکم تیرماه ۱۴۰۱ با حضور محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، علی رمضانی (مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران)، محمد حسین‌زاده (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی) و جمعی از شاعران آئینی کشور، توسط خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در تالار نور مشهد مقدس برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: از دوستان شاعر دعوت می‌کنیم که با جدیت بیشتری به موضوع مباهله بپردازند و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز قرار است در جشنواره‌های مهم سالانه، بخش ویژه‌ای را با موضوع مباهله فعال کند به این ترتیب از آثار ادبی شامل شعر و داستان با موضوع مباهله حمایت می‌کنیم.

اسماعیلی گفت: امسال به صورت ویژه به موضوع مباهله توجه شده و ستادی در وزارتخانه ویژه این موضوع راه‌اندازی شده است. در این ستاد چندین اثر هنری خوب، آماده شده و روز مباهله، رونمایی خواهد شد.

دبیرخانه دائمی شعر آئینی در قم با مدیریت استاد محمدعلی مجاهدی دایر شده است و اولین محفل شعرخوانی در آنجا برگزار شد. در شب عید غدیر هم با حضور رئیس‌جمهور محترم، شاعران گرد هم آمدند و شعر خواندند.

ملکه برفی به بازار کتاب آمد

کتاب «ملکه برفی» منتخبی از ۱۳ داستان کوتاه هانس کریستین اندرسن با ترجمه لیدا طرزی توسط انتشارات کتاب نیستان وارد بازار نشر شد. هانس کریستین آندرسن نویسنده معروف اهل دانمارک است که از معروف‌ترین داستان‌هایش می‌توان از پری دریایی کوچولو، بندانگشتی، جوجه‌اردک زشت، زندگی من، ملکه برفی، دخترک کبریت‌فروش و لباس جدید پادشاه نام برد.

مهدی رمضانی مشاور رسانه‌ای خود را معرفی کرد

مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نشست شورای معاونان و مدیران‌کل نهاد که با حضور سیدباقر میرعبدالهی معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، محمد احمدوند معاون اداری و مالی، سیدحسن سیدابراهیم مشاور دبیرکل در امور مجلس، عباس نعمتی، سرپرست اداره‌کل امور مجلس و استان‌ها، هادی آشتیانی مدیرکل امور فرهنگی و ترویج کتابخوانی، هادی امیری مدیرکل امور عمرانی، علیرضا زندوکیلی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران برگزار شد، زهرا جعفری را طی پیامی به عنوان مشاور رسانه‌ای خود معرفی کرد.

دومین دوسالانه قصه گویی برگزار می‌شود

دومین دوسالانه قصه گویی با عنوان «نهال امید» با شعار «قصه خوب؛ نسل خوب» و با هدف ترویج قصه‌گویی، شناسایی و تشویق و بهره مندی از توانمندی‌های شبکه کتابخانه های عمومی، کتابداران و اعضا، در دو بخش قصه گویی صحنه‌ای و قصه گویی دیجیتال توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار می‌شود.

در فراخوان دوسالانه «نهال امید» ارج نهادن سنت قصه گویی و تلاش در جهت گسترش خدمات جانبی کتابخانه ها برای ایجاد انگیزه مطالعه، شناسایی استعدادها تشویق و بهره مندی از توانمندی مختلف در کتابخانه های عمومی جهت اعتلای توسعه علمی و فرهنگی، ایجاد زمینه لازم برای ارتقا دانش نظری و تبادل تجربیات مفید و مؤثر میان کتابداران قصه گو، استفاده از فعالیت‌های ادبی ادبیات روایی از جمله قصه داستان و شعر در تعالی و مقاوم سازی فرهنگ مطالعه و در نهایت تولید و توسعه محتوای منطبق بر ترویج فرهنگ بومی ملی و اسلامی در کتابخانه های ۴⁴ عمومی از اهداف برگزاری دومین دوره این دوسالانه عنوان شده است.

علاقمندان برای شرکت در جشنواره تا ۳۱ مرداد ماه فرصت دارند پس از ثبت نام، ویدئویی از قصه گویی خود را (حداکثر ۴ اثر) فیلمبرداری و ضبط نموده و به جشنواره ارسال می‌کنند. پس از بررسی آثار ارسالی و داوری افراد واجد شرایط و برگزیدگان به تفکیک استان انتخاب می‌شوند.

نامزدهای جشنواره داستان کوتاه «قصه خانواده من» معرفی شدند

دومین دوره جشنواره داستان کوتاه «قصه خانواده من» با موضوع «من و پدربزرگ و مادربزرگم» و «من و برادر و خواهرم» چهار مردادماه توسط فرهنگسرای خانواده برگزار شد.

۲۰۸ اثر از سراسر کشور ازجمله (آذربایجان شرقی، اردبیل، بوشهر، تهران، اصفهان، همدان، فارس، چهارمحال بختیاری (روستای سامان)، گیلان، لرستان، زنجان، قم، خوزستان، گلستان، کرمانشاه، کردستان، هرمزگان (روستای اسلام آباد رودان)، خراسان رضوی، مازندران، البرز، یزد، خراسان شمالی) به دفتر این جشنواره رسیده است که شامل ۱۳۲ اثر در بخش کودک و ۷۶ اثر در بخش نوجوان است.

معاون توسعه کتابخوانه‌های نهاد کتابخانه‌ها منصوب شد

مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با صدور حکمی محمدرضا هراتی را به‌عنوان معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی منصوب کرد.