ترویج فرهنگ الگوی کشت برای تامین آب شرب پایدار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اعتماد اعجازی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از سد یامچی اردبیل اظهار کرد: فرهنگ الگوی کشت برای رعایت اصول صحیح استفاده از آب در شهرستان اردبیل ترویج یابد.

وی همچنین بر توسعه اجرای طرح آبیاری نوین تاکید کرد و گفت: در این زمینه باید با همکاری کشاورزان و جهاد کشاورزی تحول اساسی ایجاد شود.

فرماندار اردبیل بیان کرد: پروژه‌های آرسنیک زدایی و برداشت از ارتفاع سد یامچی در حال انجام است که عملیات اجرایی این پروژه‌ها برای رفع دغدغه‌های آب در دست اقدام است.

اعتماد اعجازی ادامه داد: با توجه به بررسی‌های انجام شده نیاز آب شهرستان اردبیل در سال ۱۴۲۵ بالغ بر ۹۲ میلیون مترمکعب است که در حال حاضر کمتر از ۵۰ میلیون متر مکعب تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه نیاز جدی به تأمین از منابع آب پایدار در شهرستان اردبیل وجود دارد، گفت: با توجه به شرایط مخزن سد یامچی که وجود دارد این سد در حال حاضر قادر به پاسخ دهی تأمین آب شرب و کشاورزی شهرستان نیست و اقدامات توسعه‌ای در دستور کار قرار دارد.

فرماندار شهرستان اردبیل ادامه داد: در حال حاضر کنترل تلفات ناشی از آبرسانی، مدیریت مصرف آب شرب و کشاورزی اولویت اساسی است که باید همگان در این زمینه به صورت جدی پای کار باشند.