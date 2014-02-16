تجهیز بیش از سه هزار و 500 هکتارازاراضی کشاورزی ارومیه به سامانه های نوین آبیاری

به گزارش خبرنگار مهر، میر وفا مشکوة ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ازاین تعداد، عملیات حدود 167 هکتار آن در طی 9 ماهه سال جاری اجرایی شده است اظهارداشت: همچنین حدود 42 هکتار دیگر نیز برای اجرای عملیات آبیاری تحت فشار در دست اجرا است.

وی ادامه داد: در راستای بهبود الگوی مصرف آب کشاورزی، یکی از رسالتهای مهم سازمان جهاد کشاورزی استان توسعه سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی است که این کار باعث افزایش راندمان آبیاری تا حدود 75 درصد می گردد .

مشکوة اجرای خط انتقال آب با لوله به طول 70 کیلومتر، احداث شبکه های آبیاری از جمله پوشش بتنی انهار به طول 25 کیلومتر، لایروبی انهارسنتی به طول 138 کیلومتر و مرمت و بازسازی قنات به تعداد 54 رشته را از جمله اقدامات انجام گرفته در جهت صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و کاهش تلفات آن در سیستم های انتقال آب در این شهرستان عنوان کرد .

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه یادآورشد: در حال حاضر مراحل انجام مطالعات اولیه آبیاری تحت فشار، بررسی فنی طرح ها و تکمیل پرونده، یک هزار و 600 هکتاراز اراضی شهرستان ارومیه به اتمام رسیده که در صورت تامین اعتبار لازم نسبت به اجرای آنها اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت پروژه بند انحرافی و کانال انتقال آب سیلوانا، افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر نهر سیلوانا به صورت مقاطع خاکی نامنظم و سستی مورد بهره برداری قرار می گیرد در جهت جلوگیری از کاهش تلفات آب در مسیر انتقال، نسبت به اجرای آبیاری تحت فشار در سطح 450 هکتارازاراضی این شهرستان در سالهای آینده اقدام خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه اعلام کرد: اين امر می تواند ، کندی پیشرفت خشک شدن درياچه اروميه که در حال حاضر يکي از چالشهای مهم کشور و منطقه است را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به شناسایی 260 هزار هکتار اراضی کشاورزی مستعد اجرای طرح آبیاری تحت فشاردر استان افزود: تاکنون 45 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش سیستم آبیاری تحت فشار قرار گرفته اند.

مشکوة اضافه کرد: کمبود اعتبار و فرهنگ سازی نامناسب در بین کشاورزان از موانع اصلی اجرای گسترده این طرح در سطح استان است.