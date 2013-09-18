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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۱۵

در چهارمحال و بختیاری/

بیشترین سطح باغات مجهز شده به آبیاری نوین حاشیه زاینده رود است

بیشترین سطح باغات مجهز شده به آبیاری نوین حاشیه زاینده رود است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری گفت: بیشترین سطح کشاورزی مجهز شده به آبیاری نوین در استان چهارمحال و بختیاری حاشیه زاینده رود است.

حمیدرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به  اهمیت صرفه جویی در مصرف آب، اظهار داشت: در باغات استان بیشتر از آبیاری تحت فشار قطره ایی بکار برده شده و خود دارای مزیت های فراوانی است.

وی عنوان کرد: سیستمهای آبیاری نوین بکار برده شده در باغات استان ار دانش روز برخوردار هستند و باعث صرفه جویی قابل توجه در مصرف آب می شود.

وی بیان کرد: استفاده از آبیاری نوین و تحت فشاره قطره ایی در باغات استان باعث صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از رشد علف های هرز و کاهش نیروی کارگر می شود.

مدیر باغبانی جهادکشاوزی چهارمحال وبختیاری گفت: با توجه به وجود باغات فراوان در حاشیه زاینده رود، بیشترین سطح دارای آبیاری نوین را در باغات استان حاشیه زاینده رود به خود اختصاص داده است.

بهترین باغات استان چهارمحال و بختیاری در منطقه سامان قرار دارد وبیشترین تولید باغی نیز به همین منطقه اختصاص دارد.

کد مطلب 2137934

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