بیشترین سطح باغات مجهز شده به آبیاری نوین حاشیه زاینده رود است

حمیدرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت صرفه جویی در مصرف آب، اظهار داشت: در باغات استان بیشتر از آبیاری تحت فشار قطره ایی بکار برده شده و خود دارای مزیت های فراوانی است.



وی عنوان کرد: سیستمهای آبیاری نوین بکار برده شده در باغات استان ار دانش روز برخوردار هستند و باعث صرفه جویی قابل توجه در مصرف آب می شود.



وی بیان کرد: استفاده از آبیاری نوین و تحت فشاره قطره ایی در باغات استان باعث صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از رشد علف های هرز و کاهش نیروی کارگر می شود.



مدیر باغبانی جهادکشاوزی چهارمحال وبختیاری گفت: با توجه به وجود باغات فراوان در حاشیه زاینده رود، بیشترین سطح دارای آبیاری نوین را در باغات استان حاشیه زاینده رود به خود اختصاص داده است.

بهترین باغات استان چهارمحال و بختیاری در منطقه سامان قرار دارد وبیشترین تولید باغی نیز به همین منطقه اختصاص دارد.