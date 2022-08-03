ریزش مو به علائم طولانی مدت کووید اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، تجزیه و تحلیل سوابق سلامت الکترونیکی ۲.۴ میلیون نفر از ساکنان بریتانیا نشان داد که ۱۲ هفته پس از ابتلای اولیه به کووید، بیماران کرونایی ۶۲ علامت متمایز را بسیار بیشتر از افراد دیگر گزارش می‌کنند.

تنها با نگاهی به بیماران غیر بستری، محققان سه دسته از علائم متمایز گزارش شده توسط افراد مبتلا به مشکلات سلامتی مداوم پس از عفونت را شناسایی کردند.

الگوهای علائم عمدتاً به عنوان علائم تنفسی یا مغزی گروه بندی می‌شوند. در کنار این موارد، دسته سومی هم وجود دارد که طیف وسیع‌تری از مشکلات سلامتی، از جمله ریزش مو و اختلال عملکرد جنسی را نشان می‌دهد.

شایع‌ترین علائم شامل از دست دادن بویایی، تنگی نفس، درد قفسه سینه و تب است. سایر موارد عبارتند از:

• فراموشی

• آپراکسی (ناتوانی در انجام حرکات یا دستورات آشنا)

• بی اختیاری روده

• توهم

• تورم اندام.

محققان همچنین دریافتند که گروه‌های خاصی از مردم در معرض افزایش خطر ابتلاء به کووید طولانی مدت هستند. این افراد شامل زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی، و همچنین افراد فقیرتر، افراد سیگاری، افراد دارای اضافه وزن یا چاق، و افراد دارای مشکلات مزمن سلامتی هستند.

«شمیل هارون»، محقق ارشد از دانشگاه بیرمنگام، گفت: «علائمی که ما شناسایی کردیم باید به پزشکان کمک کند تا ارزیابی بیماران مبتلا به اثرات طولانی مدت کووید ۱۹ را بهبود بخشند و متعاقباً در نظر بگیرند که چگونه می‌توان این بار علائم را به بهترین نحو مدیریت کرد.»