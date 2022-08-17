هوای اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه برخط کنترل کیفیت هوا سازمان محیط‌زیست، هوای کلانشهر اصفهان هم اکنون در ایستگاه پایش خیابان‌های احمدآباد با شاخص ۱۲۵، انقلاب و پروین با شاخص ۱۲۹، جِی با شاخص ۱۲۷، رودکی با شاخص ۱۳۱، رهنان و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۰۶ و کاوه با شاخص ۱۳۰ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه خیابان استانداری با میانگین ۱۶۴، باهنر و بزرگراه خرازی با ۱۶۲ و فرشادی با ۱۵۴ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و میرزا طاهر با شاخص ۶۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

امروز وضعیت کیفیت هوای شهر شاهین شهر با شاخص ۶۱ در وضعیت زرد و قابل قبول ثبت شده و ایستگاه‌های سگزی، مبارکه، منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان امروز چهارشنبه به سبب وزش باد و خیزش گردوخاک محلی در نیمه شرق و جنوب استان، کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات پیش بینی می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.