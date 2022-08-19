به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اردبیل اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را هدف‌گذاری کرده که در استان اردبیل نیز به تبع همین سیاست‌ها، ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه ثبت‌نام متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان اردبیل طبق زمانبندی انجام شده است، تصریح کرد: از زمان شروع ثبت‌نام در این استان ۹۳ هزار و ۷۸۰ نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۳۲ هزار و ۸۰۰ نفر واجد شرایط دریافت مسکن شناخته شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه قرار است در چهار سال آینده ۸۰ هزار واحد مسکونی در استان احداث شود، گفت: این واحدها شامل مساکن روستایی، تسهیلات پرداختی برای خودمالکین و مسکن تولیدی راه و شهرسازی است.

حیدری در مورد تأمین زمین افزود: در اکثر شهرهای استان در تأمین زمین مشکلی وجود ندارد و ما تنها در شهر اردبیل هنوز زمین مورد نیاز را تأیید نهایی نکردیم و تلاش می‌کنیم تا با نهایی شدن زمین واگذار شده عملیات ساخت واحدها نیز آغاز شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از برنامه‌های اصلی دولت برای خانه‌دار کردن اقشار مختلف مردم بوده و در حال حاضر فعالیت محوری دولت سیزدهم در جامعه محسوب می‌شود که می‌تواند مشمول تمامی اقشار جامعه فاقد مسکن شود.

حیدری اضافه کرد: با عرضه مسکن ارزان قیمت تلاش می‌شود تا از یک سو از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مسکن جلوگیری و امکان مالکیت برای مصرف‌کننده نهایی فراهم شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی متقاضیان نهضت ملی مسکن در اردبیل از سال گذشته آغاز شده و شرایط دریافت این واحدها ابلاغ شده است، بیان کرد: آورده اولیه برای ثبت‌نام متقاضیان ۴۰ میلیون تومان است که تنها ۲۰ درصد متقاضیان این مبلغ را واریز کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: در کنار تسهیلات بانکی و تخفیفی که دستگاه‌های خدمات‌رسان به ویژه شهرداری‌ها و نظام مهندسی دارند، باید پرداخت منابع اولیه انجام شود تا سرعت عملیات اجرایی پروژه‌های مسکن سرعت گیرد.