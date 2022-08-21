واکنش پیشکسوت استقلال به حضور دیاباته در پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین هفته از رقابتهای لیگ برتر موفق شد در دیداری حساس میزبان خود ملوان را با نتیجه ۳ بر یک شکست داده و اهمیت این بازی آنقدر بالا بود که توانست شکست هفته اول این تیم مقابل سپاهان را تا حدودی تحت‌الشعاع قرار دهد.

اصغر طالب نسب پیشکسوت آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی اظهار داشت: بازی در نیمه اول چنگی به دل نمی‌زد و استقلال و استقلال همچنان قدری سر در گم بازی می‌کرد. به نظر می‌رسد ساپینتو هنوز نتوانسته سیستم دفاع ۳ نفره را با شیوه خودش برای تیم جا بیندازد. در نیمه دوم اما وضعیت تغییر کرد و شرایط بهتر شد. درست وقتی استقلال بر بازی تسلط پیدا کرد که ساپینتو هم سیستم را تغییر داد و هم در نفرات داخل زمین تغییراتی ایجاد کرد.

پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: حضور قایدی را می‌توان نقطه عطف این دیدار دانست و این مهاجم توانمند خیلی زود توانست خودش را بار دیگر در دل هواداران جا کند. همچنین حضور محبی و پیمان بابایی هم به طور کلی وزنه را در فاز تهاجمی به سود استقلال سنگین کرد.

کارشناس فوتبال خاطرنشان ساخت: باید رفته رفته ساپینتو به شناخت نسبی خوبی از تیم دست پیدا کرده باشد و انتظار می‌رود که از هفته سوم کمتر شاهد سردرگمی‌های تاکتیکی باشیم و اگر نتیجه‌ای رقم می‌خورد بر اساس قابلیت‌های تاکتیکی و تیمی باشد نه مهارت‌های فردی.

طالب نسب در واکنش به حضور احتمالی شیخ دیاباته در پرسپولیس با کنایه گفت: شاید دیاباته به تهران بازگشته تا کفش طلایش را بگیرد. چون انگار رسم نیست جوایز استقلالی‌ها از سوی فدراسیون و سازمان لیگ داده شود و حتماً باید بازیکنان به تیم‌های دیگری منتسب شوند تا مورد عنایت قرار گیرند! لابد دیاباته هم با درک این موضوع به لیگ برتر برگشته تا تیم‌های دیگر بیشتر مورد توجه قرار گیرد و کفش طلایش را بگیرد.