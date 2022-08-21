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۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۸:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

واکنش پیشکسوت استقلال به حضور دیاباته در پرسپولیس

واکنش پیشکسوت استقلال به حضور دیاباته در پرسپولیس

پیشکسوت آبی پوشان در واکنش به احتمال بازگشت شیخ دیاباته به لیگ برتر ایران و پیوستن به تیم پرسپولیس، گفت: شاید هم او می‌خواهد کفش طلایش را بگیرد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین هفته از رقابتهای لیگ برتر موفق شد در دیداری حساس میزبان خود ملوان را با نتیجه ۳ بر یک شکست داده و اهمیت این بازی آنقدر بالا بود که توانست شکست هفته اول این تیم مقابل سپاهان را تا حدودی تحت‌الشعاع قرار دهد.

اصغر طالب نسب پیشکسوت آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی اظهار داشت: بازی در نیمه اول چنگی به دل نمی‌زد و استقلال و استقلال همچنان قدری سر در گم بازی می‌کرد. به نظر می‌رسد ساپینتو هنوز نتوانسته سیستم دفاع ۳ نفره را با شیوه خودش برای تیم جا بیندازد. در نیمه دوم اما وضعیت تغییر کرد و شرایط بهتر شد. درست وقتی استقلال بر بازی تسلط پیدا کرد که ساپینتو هم سیستم را تغییر داد و هم در نفرات داخل زمین تغییراتی ایجاد کرد.

پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: حضور قایدی را می‌توان نقطه عطف این دیدار دانست و این مهاجم توانمند خیلی زود توانست خودش را بار دیگر در دل هواداران جا کند. همچنین حضور محبی و پیمان بابایی هم به طور کلی وزنه را در فاز تهاجمی به سود استقلال سنگین کرد.

کارشناس فوتبال خاطرنشان ساخت: باید رفته رفته ساپینتو به شناخت نسبی خوبی از تیم دست پیدا کرده باشد و انتظار می‌رود که از هفته سوم کمتر شاهد سردرگمی‌های تاکتیکی باشیم و اگر نتیجه‌ای رقم می‌خورد بر اساس قابلیت‌های تاکتیکی و تیمی باشد نه مهارت‌های فردی.

طالب نسب در واکنش به حضور احتمالی شیخ دیاباته در پرسپولیس با کنایه گفت: شاید دیاباته به تهران بازگشته تا کفش طلایش را بگیرد. چون انگار رسم نیست جوایز استقلالی‌ها از سوی فدراسیون و سازمان لیگ داده شود و حتماً باید بازیکنان به تیم‌های دیگری منتسب شوند تا مورد عنایت قرار گیرند! لابد دیاباته هم با درک این موضوع به لیگ برتر برگشته تا تیم‌های دیگر بیشتر مورد توجه قرار گیرد و کفش طلایش را بگیرد.

کد مطلب 5567365

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    نظرات

    • پرسپولیسی6 IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
      24 7
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      تا کور شود هر آن که نتوان دید،احتمالا میخواد کفش طلای محمد نادری رو که تو استقلال گرفته پس بگیره این دیگه کیه نظرمیده مگه همچین بازیکنی هم بوده
    • وحیدکرمانی AE ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
      20 7
      پاسخ
      یکی به این پیشکسوت های استقلال یاد بده فقط درباره تیم خودشان صحبت کنند در نتیجه آقای پیشکسوت ببندین دهانتون را معلوم نیست تا بحال کجا بودید که الان برای اینکه خودتان را در دل هوادارانتان جا کنید حمله می کنید به سرورتان
    • سامی IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
      12 6
      پاسخ
      آره پیشکسوت عزیز شما راست میگین حیف اسطوره هاتون تو پرسپولیس نبودن و الا الان به جای آقا دایی و کریمی و مهدوی کیا توپ طلا پرسپولیسی‌ها بیشتر از اینا بود😂 والا خجالتم خوب چیزیه
    • محمدحسین IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
      13 6
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      ننه من غریبم بازی تو خونِ استقلالی‌هاست!
    • لنگی IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
      4 3
      پاسخ
      آقای طالب نسب حقیقت تلخه....
    • مجتبی IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
      29 0
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      اولا بی کفایتی از شمایت که بازیکن هنوز کفش رو نگرفته خودش که نمیتونه بره بگیره شما باید پیگیر میشدید دوما حالا که معلوم نیست قرارداد بسته بشه یا نه که از الان ریدی بخودت و از ترس یه چیزی میگی سوما دیگه نیاز به گفتن نیست همه دیدن فصل قبل چطور بعد ده سال بهتون جام دادن میخوای مثال بزنم
    • براتی IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      دو کلام از مادر عروس..

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