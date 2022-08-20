بهروز محبی نجم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: ما در حال حاضر در حال بررسی نظرات موافقان و مخالفان تفکیک وزارت صمت هستیم.

وی بیان کرد: به واسطه اینکه بعد از آزادسازی ارز ترجیحی شرایط خاصی در کشور به وجود آمده است، لازم است یک نهاد توانمند به وجود آید تا بر حوزه قیمت گذاری تسلط داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کسانی که قبلاً به این نتیجه رسیدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شود، استدلالشان این بود که باید مدیریت واحدی بر این وزارتخانه وجود داشته باشد و تولید در مقابل تجارت قرار نگیرد.

محبی نجم آبادی ادامه داد: به نظر می‌رسد که اگر بتوانیم در وزارتخانه جدید وظایف را به گونه‌ای تعریف کنیم که تولید به شکل واقعی در مقابل تجارت قرار نگیرد و عارضه واردات بی رویه، بدون حساب و کتاب و بی‌توجه به تولیدات داخلی اتفاق نیفتد، قطعاً تشکیل وزارت بازرگانی اقدام خوبی است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار است وزارت بازرگانی تشکیل شود، از یک طرف باید تولید مورد حمایت قرار گیرد و تولید صادرات محور در دستورکار وزارتخانه قرار گیرد و از طرف دیگر باید دقت کافی شود تا واردات بی رویه به تولیدات داخلی ضربه نزند.

وی با بیان اینکه ما نیازمند وزارتخانه‌ای هستیم تا بر قیمت گذاری کالاهای داخلی تسلط داشته باشد، گفت: امروز مردم واقعاً نمی‌دانند که «قیمت برای مصرف کننده» که روی یک کالا نوشته شده است، تا چه حد واقعیت دارد. ما می‌بینیم که افزایش دستمزد کارگران به شکل قابل توجهی روی قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد. باید یک وزارتخانه مستقلی برای ساماندهی قیمت‌ها ایجاد شود و پاسخگو باشد که افزایش دستمزد کارگران تا چند درصد روی قیمت کالاها اثر می‌گذارد.