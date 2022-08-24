به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان نثاری شامگاه چهارشنبه در حاشیه سفر به کاشان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بزرگترین خیانت به کشور در حال حاضر ناامید کردن مردم است، اظهار داشت: ما نباید اجازه بدهیم اخبار بد و ناامیدکننده در کشور رواج پیدا کند.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم در شرایطی سر کار آمد که بدهی زیادی به ارث گرفته بود، ابراز داشت: در آن زمان تقریباً ۵۰ درصد اکثر نمادهای بورس سقوط و شرایط اقتصادی بد بود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری اصفهان با اشاره به مصوبه مجلس در حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: متأسفانه این مصوبه معطل مانده بود ولی دولت سیزدهم با شجاعت این امر را محقق کرد.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم قصد کرد که دیگر دست در جیب مردم نکند، گفت: دولت کنونی دیگر از بانک مرکزی استقراض نکرد و اسکناس بی پشتوانه چاپ نکرد.

جان نثاری با اشاره به اینکه برخی از مطالبات قانونی عمل نکرده از دولت‌های پیشین به دولت سیزدهم به ارث رسید، افزود: رتبه بندی معلمان، افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و غیره از جمله این مطالبات بود که دولت کنونی آنها را اجرا کرد.

وی با اشاره به اینکه کشور در شرایط کنونی هم مشکل دارد و ما منکر این مشکلات نیستیم، خاطرنشان کرد: توکل به خدا و توسل به معصومین به همراه کار جهادی و شبانه روزی و خستگی ناپذیر گره گشای مشکلات کنونی است.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری اصفهان با بیان اینکه رابطه مدیران و کارگزاران دولت سیزدهم با مردم خادم و مخدومی است، تاکید کرد: رئیس جمهور کنونی کشور یک انسان مکتبی است و بر این موضوع افتخار می‌کند.