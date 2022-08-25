به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف عصر پنج شنبه در جلسه شورای اداری و نشست نهایی پیگیری و نظارت میدانی در لرستان با عرض سلام به مردم ولایتمدار و شهیدپرور این استان، گفت: لرستان، استانی است که نمادی از مکتب قرآنی و فرهنگ اهل بیتی را در خود داشته و سابقه طولانی در فرهنگ و تمدن دارد.
وی ضمن گرامیداشت یاد همه شهدا و ایثارگران این استان، روحانیت معظم و بزرگ استان همچون حضرت آیت الله العظمی بروجردی، حضرت آیت الله کمالوندی، حضرت آیت الله طاهری خرم آبادی، حضرت آیت الله شاهرخی خرم آبادی و همه شهدای این استان از جمله شهید بروجردی بیان کرد: این استان از دو نعمت بزرگ برخوردار است، یکی منابع انسانی با آن عمق فرهنگی و تمدنی که برای اسلام و مکتب اهل بیت و ایران عزیز مایه افتخارند و یکی هم فرصتها و منابع طبیعی خدادادی که در این استان وجود دارد.
در مواجهه با مشکلاتی که در این دو روز با برخی از آنها روبرو میشدم به جز شرمندگی چیزی نمیتوانستیم بگوییم
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدوارم همه دست به دست بدهیم و کمک کنیم تا سختیهایی که امروز مردم عزیزمان در این استان تحمل میکنند و مایه خجالت بنده به عنوان خدمتگزار آنها در مجلس هست را رفع کنیم.
وی ادامه داد: در مواجهه با مشکلاتی که در این دو روز با برخی از آنها روبرو میشدم به جز شرمندگی چیزی نمیتوانستیم بگوییم و این وظایف همه ما را سنگینتر میکند و بدون شک باید خواب را از چشم همه ما بگیرد و با روحیه جهادی توأم با برنامه ریزی، همدلی، محبت و گذشت برای این مردم عزیزمان کار کنیم.
سفرهای استانی دولت و مجلس مکمل و تقویت کننده یکدیگر هستند
قالیباف با اشاره به اینکه چه سفر بنده و چه سفر رئیس جمهور که تشریف آوردند، مطمئن باشید حول یک محور و با یک برنامه ریزی مشخص دنبال میشود، این سفرها مکمل و تقویت کننده یکدیگر هستند و ارزش افزوده ایجاد میکنند برای کارها، اظهار داشت: اصل این کار هم باید در برنامه هفتم که در چند ماهه پیش رو بین دولت و مجلس تصویب میشود و سند میشود؛ در این مسیر پیش برود.
وی یادآور شد: مسائل پیگیری شده در این سفر حتماً در یک صورتجلسه مشخص و مدون تنظیم میشود و در اختیار استان و رسانهها قرار خواهد گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محرومیت زدایی و توانمندسازی را در اولویت اول قرار دادهایم، افزود: اولویت هم با حاشیه شهرها و مخصوصاً روستاها برای موضوع آب، جاده و اشتغال است.
اعتبار رفع تنش آبی ۴۲۵ روستای دیگر لرستان تأمین میشود
قالیباف با اشاره به اینکه شرایط در لرستان به گونهای است که از اولویت بیشتری باید برخوردار شود و این را با صراحت باید عرض کنم، گفت: تا الان ۳۲۵ روستای لرستان در برنامه کار رفع تنشهای آبی بوده است، قبل سفر خدمت استاندار عرض کردم و صحبتهایی شد که ۴۲۵ روستای دیگر را هم اضافه کنیم که در مجموع مسئله رفع تنش آبی ۷۰۰ روستای لرستان را یک جا تأمین اعتبار کنیم و امیدوارم که لرستان جزو استانهای پیشتازی باشد که دیگر روستای دچار تنش آبی نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: همه اعتبارات مورد نیاز رفع تنش آبی آن ۳۲۵ روستا تأمین شده است، برای این ۴۲۵ روستا را نیز به هر نسبت که قراردادها امضا شود اعتبار برقرار میشود.
چگنی و دلفان پایلوت محرومیت زدایی میشوند
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به محرومیتهای شدید برخی روستاهای لرستان گفت: شهرستان چگنی و دلفان را به عنوان پایلوت برای رفع محرومیت روستاها در اولویت قرار میدهیم تا طرحی را به طور ویژه برای توانمندسازی و محرومیت زدایی در این شهرستانها اجرا کنیم.
قالیباف با بیان اینکه به طور ویژه این دو شهرستان مورد توجه قرار میگیرد تا به طور ویژه به آنها رسیدگی کنیم، تصریح کرد: توانمندسازی و اشتغال به عنوان اولویت در این شهرستانها مورد توجه قرار میگیرد.
مجلس اعتبار ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان لرستانی را پرداخت میکند
وی با اشاره به مشکل مسکن مددجویان، خانوادههای شهدا و محرومان تاکید کرد: استاندار و دوستان هماهنگی لازم را انجام دهند، ما متعهد میشود در صورت تأمین زمین در استان، اعتبار ساخت ۵ هزار واحد مسکونی در قالب ساختمانهای یک طبقه برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، محرومان، خانوادههای شهدا و رزمندگان را دنبال کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از استاندار و همه مدیران استانی خواهش میکنم مدام به مرکز نگاه نکنند و منتظر نباشید کسی از مرکز بیاید کار شما را حل کند، اظهار داشت: به عنوان تجربه و خدمتگزاری که از پایینترین سطوح کار خود را شروع کرده است می گویم، گره اصلی را خود شما و اراده و باور شماست که حل میکند، البته حتماً ما هم در مرکز اثرگذاریم اما تلاش اصلی به عهده شماست.
قالیباف با تاکید بر اینکه مطمئن باشید هم مجلس و هم دولت به دنبال تمرکز زدایی هستیم تا اختیارات را از مرکز به استانها منتقل کنیم، این باور دولت و مجلس است؛ افزود: نمونه تبصره ۱۸ را دیدید که اتفاق افتاد، در برنامه هفتم به دستور مقام معظم رهبری که باید مسئله محور حرکت کنیم، حتماً بر اساس مسئله محوری پیشرانها را مشخص میکنیم.
مشکلات حوزه آب در برنامه هفتم توسعه دیده میشود
وی یادآور شد: به نظر میرسد، من قطعی نمیخواهم بگویم چون هنوز حتماً جای مشورت دارد، ولی با مشورتهایی که کردیم یکی از موضوعات مهم و چالشی که در این استان باید سامان دهد و همه را تحت تأثیر قرار دهد، موضوع آب است؛ موضوعی که در سطح کشور از سطوح ملی تا محلی با یک وحدت رویه و یک حکمرانی دقیق با اولویت آب آشامیدنی و صنعت و کشاورزی و با سیاست گذاری در حوزه درست مصرف کردن باید پیگیری شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتماً باید با یک حکمرانی درست و تقسیم آب درست و سد سازی درست در این حوزه اقدام کنیم؛ تصریح کرد: تاکید میکنم وقتی سد زده میشود سهم طبیعت و محیط زیست باید داده شود، سهم آشامیدنی و بالا دست و پایین دست باید داده شود و نیازمند یک دقت و همدلی است.
قالیباف با تاکید بر اینکه در لرستان سد معشوره را که بازدید کردیم و در برنامه سفر رئیس جمهوری هم بوده است، از سال ۸۱-۸۰ تا الان این موضوع همینطور بحث میشود و بیش از دو دهه مانده است؛ مخصوصاً این سد و دیگر رویکردهای حوزه آب در برنامه هفتم دیده میشود، افزود: این پیشران کشاورزی در لرستان با یک هم افزایی و حل مشکل آب به صورت کاملاً اصولی باید اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم که در حقیقت سه تا چهار ماه آینده پیش روی ماست، از ۱۴۰۲ بودجه سالانه ما بر این بحث بسته میشود و اجرای آن قبل از هر چیز همت شما عزیزان را میخواهد که همدلی داشته باشید و تلاش کنید، اظهار داشت: در مسائل اجرایی طبیعتاً نمیخواهیم دخالت کنیم، حتماً بحث ما نظارت و اجرای قانون و اجرای بودجه در مسیر مصوبات خودش است.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خواهش میکنم از دوستان در استان موضوع کار و خدمت به مردم موضوعی است که هیچ مسئله دیگری نباید روی آن سایه بیاندازد.
افزایش سقف اعتبارات حوزه آبخیزداری لرستان
قالیباف با بیان اینکه در استانهایی مانند لرستان باید همه پروژهها را در اولویت قرار دهیم چون عقب ماندگی دارند، افزود: در این استانها اگر استثنائاً موضوعاتی پیدا میشود که نیازمند پیگیری و توجه است مانند سد معشوره در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: سد معشوره به رغم اینکه از قبل بوده اما حتی قرارداد قطعی و نهایی آن بسته نشده است و باید این دست پروژهها را مورد توجه قرار دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خیلی از نقاط زیرساختها آماده است و باید از ظرفیتهایی که هست استفاده کنیم، یادآور شد: در استان لرستان کشاورزی در اولویت است و با توجه به اینکه در سفر رئیسجمهوری حتی نسبت به استانهای مشابه یک مقداری تعهد دولت کمتر بود من قبل از سفر با دوستان دولت صحبت کردیم در حوزه آبخیزداری و حوزههای مرتبط سقف اعتبارات را به دو هزار میلیارد برسانیم که بتوان کمک در حوزه کشاورزی و بحث آب باشد.
زمان قطعی برای آبگیری سد «معشوره» داده شود
قالیباف با تأکید بر اینکه ما باید اقدامات دولت و مجلس در جبهه انقلاب را به هم وصل کنیم، به پروژه مهم سد معشوره اشاره کرد و گفت: سد معشوره میتواند در بخشهای مختلف استان از جمله کشاورزی، آب آشامیدنی و حتی برای پایین دست و بیرون لرستان ظرفیت را اضافه کند.
وی با تاکید بر اینکه باید سهم محیط زیست را هم بدهیم، یادآور شد: باید مقدمات اجرای سد معشوره را کامل طی کنیم و زمان قطعی بدهیم که در فلان سال این سد آبگیری میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از این پروژه پایین دست و بالادست برخوردارند، به ضعف در اجرای شبکههای پایین دست سدهای کشورمان از جمله کرخه اشاره کرد و گفت: این موضوع مانع بهره وری نهایی میشود.
قالیباف با بیان اینکه ما به مردم باید جواب بدهیم، ادامه داد: «بله» هم جواب است، «نه» هم جواب است، جاهایی که در توانمان نیست بگوییم «نه» و هیچ اشکالی ندارد.
وی به نقل قولی از شهید بهشتی اشاره کرد و ضمن تاکید بر اینکه رفتار تلخ صادقانه بهتر از رفتار شیرین کاذبانه است، یادآور شد: وقتی کاری را نمیتوانیم انجام بدهیم به مردم بگوییم، اما وقتی وعده انجام کاری را میدهیم باید عملی کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ایران، مردمی شریف و دقیق هستند، ادامه داد: باید یک برنامه دقیق و روشن بدهیم و بر این اساس هم حرکت کنیم.
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