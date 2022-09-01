به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه هفته گذشته به دلیل تداخل با برنامه‌های هفته دولت، قرار بود هفته پر کاری برای دستگاه‌های اجرایی باشد، اما با توجه به کسالتی که برای رستم قاسمی وزیر راه شهرسازی در ناحیه کمر و بروز مشکل دیسک در ستون فقرات وی ایجاد شد، برنامه‌های افتتاح پروژه‌های راه و مسکنی کمرنگ‌تر از سال‌های گذشته بود و بسیاری از افتتاح‌های پروژه‌های عمرانی به هفته‌های بعدی موکول شد.

با این حال وزیر راه و شهرسازی شنبه این هفته ۵ شهریور ماه علی رغم درد شدیدی که در ناحیه کمر داشت، به سختی در جلسه کارگروه حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین در وزارت راه و شهرسازی حاضر شد.

به دستور وزیر راه، قرار شد بازه زمانی فروش بلیت پروازهای اربعین به قیمت رفت و برگشت ۶ میلیون تومان که قبلاً با ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی، از ۲۰ تا ۳۱ شهریور بود به ۱۵ تا ۳۱ شهریور تغییر کند. زمان آغاز پیش فروش بلیت‌ها نیز از شنبه هفته آتی ۱۲ شهریور تعیین شد.

همچنین در این هفته در پی بستری شدن رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در بیمارستان برای جراحی دیسک کمر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت بر بستر وی حاضر شد و از وزیر راه عیادت کرد.

ضمن اینکه یک روزنامه اصلاح طلب در هفته جاری از انتشار شایعاتی در خصوص جابه‌جایی وزیر راه و شهرسازی خبر داد که با واکنش سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور مواجه شد.

حسینی با رد این موضوع گفت: برای وزیر راه و شهرسازی مشکل جسمی پیش آمده که از شنبه هفته آینده با بهبودی وی، وزیر راه در محل کار خود حاضر می‌شود.

مرکز آمار هم در هفته جاری از کاهش تورم ماهانه مسکن در مرداد امسال نسبت تیرماه سال جاری پرده برداشت.

بر اساس اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی طی معاملات شهر تهران در مرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۴۲ میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (تیر ۱۴۰۱) اگرچه رشد ۱.۸ درصدی داشته اما در عمل نشان دهنده کاهش ۶.۵ درصدی آهنگ رشد متوسط قیمت مسکن بوده است.

یکی از مهم‌ترین رویدادهای این هفته، گلایه‌های رهبر معظم انقلاب از «سرسام آور» بودن قیمت مسکن و اجاره بها بود که در دیدار سه شنبه اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبر ی به مناسبت هفته دولت و اولین سالگرد روی کار آمدن دولت سیزدهم بیان شد.

رهبر معظم انقلاب در این باره گفتند: هم زمین و هم مصالح برای خودمان است و در خصوص مسکن وابستگی به خارج نداریم.

در پی این انتقادات، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بلافاصله همان شب در برنامه پیش شبکه یک سیما حاضر شد و وعده کاهش قیمت مسکن را داد.

به گفته قاسمی، دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص قیمت مسکن، سبب بیشتر شدن مسئولیت وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها شد.