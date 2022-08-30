به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که شب گذشته ۷ شهریور در برنامه تلویزیونی پایش به صورت تلفنی حاضر شده بود، به سوالات مربوط به بخش مسکن پاسخ داد و درباره اینکه چه اقداماتی در حوزه مسکن طی یک سال گذشته انجام شده، اظهار کرد؛ فاصله موجود در بخش مسکن ناشی از عدم انجام اقدامات در دولت گذشته بود و این باعث شد که قیمت مسکن افزایش یابد.

وی با بیان اینکه شروع اقدامات دولت سیزدهم با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن همزمان شد و برای اجرای آن باید زیر ساخت فراهم شود افزود: یکی از این اقدامات طراحی سامانه ثبت نام و شناسایی اراضی مورد نظر و طراحی سایت‌های احداث مسکن بود که به سرعت انجام و سامانه‌ای طراحی شد و سپس پالایش متقاضیان آغاز شد و ساخت و سازها صورت گرفت‌.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ۶ ماه ابتدایی دولت، زمین‌های یک و نیم میلیون واحد را بارگذاری و آماده سازی سایت‌های پروژه‌ها انجام شد.

وی با تأکید بر اینکه ساخت یک و نیم میلیون واحد را از فنداسیون و ساخت ابتدایی آغاز کرده‌ایم تصریح کرد: یکی از چالش‌های پیش روی دولت، تأمین زمین بود و بسیاری از دستگاه‌ها همکاری نکردند.

قاسمی یاد آور شد: تنها ۴ درصد از اراضی دستگاه‌ها تا کنون به وزارت راه و شهرسازی تعلق گرفته و مابقی، زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده است.

وی تاکید کرد: همه اراضی این یک و نیم میلیون واحد مسکونی که ساخت آنها آغاز شده، تماماً متعلق به وزارت راه و شهرسازی بوده است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: مسکن یک ساله ساخت نمی‌شود و طراحی زمان بر است اما تاکنون توانسته‌ایم اراضی ساخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را تأمین کنیم و امیدوارم ظرف ۲ سال عملیات اجرایی ساخت ۲ میلیون واحد را انجام دهیم؛ اجرای این پروژه‌ها در ریل خوبی قرار گرفته و وزارت راه شهرسازی تا پایان شهریور ماه اراضی ۲ میلیون واحد دیگر را تأمین می‌کند تا ساخت واحدهای مسکونی شروع شود؛ امیدوارم تعهد دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال تحقق یابد.

وی با بیان اینکه از دستگاه‌ها برای تخصیص زمین‌ها به ساخت مسکن راضی نیستیم چرا که تا پایان شهریور زمین‌های مورد نیاز را باید تحویل دهند که نداده اند گفت: با حضور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن اعلام شد که ظرف یک ماه درخواست لیست زمین‌های مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی را به آنها ارائه کنیم که در صورت عدم موافقت این دستگاه‌ها، سند اراضی شأن خود به خود به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل و ثبت می‌شود.

قاسمی در پاسخ به این پرسش که سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب در خصوص اینکه در امر مسکن عقب هستیم، آیا باعث شده تا دغدغه‌های وزارت راه و شهرسازی برای اجرای کردن فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص مشکلات بخش مسکن، افزایش یابد؟ اظهار داشت: دغدغه رهبر معظم انقلاب یک فرمان بود و باید آن را اجرا کنیم؛ به دنبال عملی کردن تعهدات خود هستیم و صحبت‌های امروز رهبر انقلاب، مسئولیت ما را زیادتر کرد تا فاصله عرضه و تقاضا در بخش مسکن کاهش یابد و مردم بتوانند خانه‌های ارزان‌تری بخرند.