وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و دانشگاه ها رصد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی وزارت علوم، اولین نشست کارگروه تخصصی رصد و پایش فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم برگزار شد.

عبدالحسین کلانتری در این نشست طی سخنانی ضمن گرامی داشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و دکتر باهنر اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دوره کنونی، توجه به رصد و پایش وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و دانشگاه‌ها است.

وی ادامه داد: ضرورت پرداختن به این موضوع آن چنان است که به عنوان یکی از تکالیف این حوزه در سند تحول دولت مردمی مورد تأکید قرار گرفته است لذا تصمیم گرفته شد تا با بهره گیری از ظرفیت صاحب نظران دانشگاهی و افراد متخصص در این زمینه در قالب کارگروه تخصصی به آن پرداخته شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در ادامه سخنان خود افزود: متأسفانه در حال حاضر داده‌های جامع، متقن و قابل اتکایی در خصوص وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها در دسترس نداریم. از این رو می‌بایست در این زمینه کار شود.

کلانتری گفت: از این کارگروه انتظار می‌رود تا نسبت به احصاء مؤلفه‌های اولویت دار فرهنگی و اجتماعی و تعیین راهکارهای سنجش آن اقدام نمایند.