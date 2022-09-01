تشییع باشکوه پیکر آیت الله ناصری تیری در چشم دشمنان بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید صادق طباطبایی‌نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت آیت الله ناصری در امامزاده موسی (ع) اردستان اظهار داشت: در روایت داریم که دانشمندان دین وارثان پیامبران هستند، هزار و چهار صد سال از بعثت پیامبر می‌گذرد و آنچه از دین برای ما باقی مانده توسط علما و دانشمندان دین باقی مانده است.

وی افزود: امام زمان (عج) حدود هزار و صد سال است که در غیبت کبری است و غیبتی که کسی با ایشان ارتباط مستقیمی ندارد اما در دوران غیبت صغری علما و دانشمندانی وجود داشتند که تحت عنوان نواب واسطه بین امام و مردم بودند.

نماینده مردم اردستان در مجلس خاطرنشان کرد: هرکسی که فقیه دین باشد و در مورد دین کار کرده باشد در دوران غیبت کبری امام زمان (عج) نیابت عام دارد و هیچ تفاوتی هم بین این افراد از نظر کشور، سرزمین، نژاد و رنگ و پوست وجود ندارد همچنین این افراد باید ویژگی‌های دیگر همچون محافظ دین و مخالفت با هوای نفس را هم داشته باشد.

حجت الاسلام طباطبایی نژاد بیان کرد: حدود هزار و صد سال است که دین دست به دست و از طریق علما به ما می‌رسد همچنین آیت الله ناصری یکی از علاقمندان به امام زمان (‌عج)،مردی فاضل، عالم ربانی و استاد اخلاق بود.

وی در خصوص مسائل اخیر در کشور عراق، تصریح کرد: فتنه‌ای که در عراق ایجاد شده بود از فتنه‌های بزرگ بود که موساد و سرویس‌های جاسوسی قصد داشتند با این طراحی بین شیعیان و مردم عراق تفرقه ایجاد کنند اما یک مرجع پرهیزگار و خداجو به میدان آمد و نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

نماینده مردم اردستان خاطرنشان کرد: از نمونه‌های بارز سلسله علما که دین را تا به امروز نگه‌داشتند آیت الله ناصری هستند که گفتار و کردار ایشان سراسر نور است و این علما وارثان پیغمبران هستند.

حجت الاسلام طباطبایی نژاد تاکید کرد: تشییع پیکر باشکوه آیت الله ناصری در اصفهان تیری بود در چشمان دشمن که ببیند مردم خداجوی اصفهان علما را دوست دارند و مردم تشخیص دادند که این عالم وارسته حرکت او برای خدا بود.

وی گفت‌: آیت الله ناصری در دل‌های مردم جای دارد و ما می‌بینیم علمای وارسته ای که در خط و راه خدا قرار دارند مردم شیدای آنها می‌شوند.