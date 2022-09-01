رئیس مجلس از پروژه سد دالکی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف ظهر پنجشنبه در ادامه برنامه‌های سفر در استان بوشهر از پروژه سد دالکی در شهرستان دشتستان بازدید کرد.

سد دالکی با حجم مخزن ۲۷۰ میلیون مترمکعب و حجم قابل برنامه‌ریزی ۴۳۵ میلیون مترمکعب در سال بر روی رودخانه دالکی در حال ساخت است.

تأمین آب مورد نیاز ۱۲ هزار و ۷۵۰ هکتار از نخلستان‌های موجود در مناطق دالکی، دهقاید، وحدتیه و بخش سعدآباد دشتستان و بخشی از حقابه تالاب حله احداث از جمله اهداف این سد است.

سد مخزنی دالکی بر روی رودخانه دالکی با سطح حوضه آبریز بیش از پنج هزار کیلومتر مربع در ۲۰ کیلومتری شمال شرق شهر دالکی از توابع شهرستان دشتستان در حال ساخت است.

قالیباف به دعوت نمایندگان استان و به منظور حضور در کنگره شهید رئیس‌علی دلواری و بازدید از حوزه‌های مختلف به استان بوشهر سفر کرده است.

رؤسای کمیسیون‌های انرژی، عمران، صنایع و کشاورزی و نیز تعدادی از مدیران دولت، رئیس مجلس را در این سفر همراهی می‌کنند.

در این سفر یک روزه، رئیس مجلس از پنج پروژه بزرگ ملی به صورت میدانی و بدون حضور مردم شریف مناطق بازدید خواهد کرد.

بازدید از شرکت نفت گوره (شمال استان منطقه کوره)، سد بزرگ دالکی (کارگاه دالکی)، پروژه ملی راه آهن بوشهر شیراز (کارگاه مرکزی)، یکی از پروژه‌های مجتمع گازی پارس جنوبی (جنوب استان)، و پروژه سد دشت پلنگ (کارگاه دشت پلنگ) برای این سفر برنامه‌ریزی شده است.