  1. استانها
  2. بوشهر
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۶

استاندار بوشهر: سد دالکی ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

استاندار بوشهر: سد دالکی ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: پیشرفت فیزیکی سد دالکی اکنون به بیش از ۵۷ درصد رسیده و انتظار داریم اجرای این پروژه مهم شتاب گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر چهارشنبه با همراهی نماینده دشتستان در مجلس، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، معاون عمرانی استاندار، فرماندار دشتستان و مدیران حوزه آب استان از پروژه سد دالکی بازدید و در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفت.

استاندار بوشهر در این بازدید اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های ارزشمند است که در زندگی بخش زیادی از مردم دشتستان تاثیرگذار است و تکمیل و بهره‌برداری از این سد، موجب رضایت مندی مردم خواهد شد.

وی افزود: حدود یک‌سوم از نخیلات استان بوشهر با راه‌اندازی سد دالکی سیراب می‌شوند و شاهد رونق تولید و افزایش کیفیت محصول خرما در منطقه خواهیم بود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: پیشرفت فیزیکی سد دالکی اکنون به بیش از ۵۷ درصد رسیده و انتظار داریم اجرای این پروژه مهم شتاب گیرد.

زارع با بیان اینکه مخزن سد دالکی با حجم ۲۸۰ میلیون مترمکعب و تنظیمی ۴۳۵ میلیون متر مکعب در سال است ابراز داشت: این سد بر روی رودخانه دالکی در دست احداث است و هدف اصلی آن کنترل سیلاب‌های فصلی و تأمین آب مورد نیاز آبیاری حدود ۲ میلیون اصله نخل در شهرستان دشتستان است.

وی یادآور شد: در صورت تامین بموقع اعتبار، امیدواریم سد دالکی در اواسط سال ۱۴۰۶ به مرحله آب گیری برسد. استاندار بوشهر یادآور شد: هم اکنون ۶ سد در دست اجرا در استان بوشهر داریم که حجم مخزن مجموع آنها بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب است و سد دالکی بتنهایی ۲۸۰ میلیون مترمکعب مخزن ذخیره دارد.

کد خبر 6608455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها