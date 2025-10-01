استاندار بوشهر: سد دالکی ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر چهارشنبه با همراهی نماینده دشتستان در مجلس، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، معاون عمرانی استاندار، فرماندار دشتستان و مدیران حوزه آب استان از پروژه سد دالکی بازدید و در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفت.

استاندار بوشهر در این بازدید اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های ارزشمند است که در زندگی بخش زیادی از مردم دشتستان تاثیرگذار است و تکمیل و بهره‌برداری از این سد، موجب رضایت مندی مردم خواهد شد.

وی افزود: حدود یک‌سوم از نخیلات استان بوشهر با راه‌اندازی سد دالکی سیراب می‌شوند و شاهد رونق تولید و افزایش کیفیت محصول خرما در منطقه خواهیم بود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: پیشرفت فیزیکی سد دالکی اکنون به بیش از ۵۷ درصد رسیده و انتظار داریم اجرای این پروژه مهم شتاب گیرد.

زارع با بیان اینکه مخزن سد دالکی با حجم ۲۸۰ میلیون مترمکعب و تنظیمی ۴۳۵ میلیون متر مکعب در سال است ابراز داشت: این سد بر روی رودخانه دالکی در دست احداث است و هدف اصلی آن کنترل سیلاب‌های فصلی و تأمین آب مورد نیاز آبیاری حدود ۲ میلیون اصله نخل در شهرستان دشتستان است.

وی یادآور شد: در صورت تامین بموقع اعتبار، امیدواریم سد دالکی در اواسط سال ۱۴۰۶ به مرحله آب گیری برسد. استاندار بوشهر یادآور شد: هم اکنون ۶ سد در دست اجرا در استان بوشهر داریم که حجم مخزن مجموع آنها بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب است و سد دالکی بتنهایی ۲۸۰ میلیون مترمکعب مخزن ذخیره دارد.