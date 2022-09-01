فوت ۲ خانم در واژگونی خودرو/ کودک ۸ ساله در استخرآب مصدوم شد

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه نیز ساعت ۱۴ و ۳۲ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه پژو پارس واژگون شده است، ادامه داد: این حادثه در محور لنجان-ابتدای ورنامخواست از سمت سفیددشت اتفاق افتاده است.

عابدی به اعزام دو واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه اشاره کرد و گفت: این حادثه دارای دومصدوم شامل مرد ۳۷ ساله و دختر ۱۵ ساله بود که برای درمان به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

وی تصریح کرد: همچنین در این حادثه دو زن ۲۵ و ۴۰ ساله جان خود را از دست داده‌اند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین با اشاره به حادثه غرق شدگی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۲ و ۶ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه در خیابان کاوه در استخر اتفاق افتاده است، ابراز داشت: در این حادثه کودک هشت ساله دچار مصدومیت شد که برای درمان به بیمارستان امام حسین (ع) منتقل شد. سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در ادامه