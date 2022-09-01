تسهیلات کشاورزان آسیب دیده زلزله سال ۹۶ کرمانشاه امهال شد

غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تسهیلات کشاورزان آسیب دیده زلزله سال ۹۶ برای سومین سال پس از یک وقفه ۲ ساله امهال شد.

وی افزود: با توجه به اینکه این موضوع به دلیل مشکلات اداری حدود ۲ سال اجرا نشده بود با پیگیری‌های به عمل آمده از سوی مدیریت بحران استانداری کرمانشاه و بانک عامل حل و فصل شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: افراد آسیب دیده از زلزله سال ۹۶ بخش کشاورزی می‌توانند با مراجعه به بانک مذکور نسبت به امهال تسهیلات خود اقدام کنند.

شهبازی بیان کرد: بانک عامل در استان کرمانشاه یکی از بانک‌های دارای بیشترین آمار تسهیلات مشمول بند ۶ قانون تسریع بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه است.