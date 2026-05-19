به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی روند امهال تسهیلات زلزله‌زدگان آبان ۹۶ عصر سه‌شنبه با حضور معاون عمرانی استاندار کرمانشاه و مدیران بانک‌های عامل برگزار شد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در این نشست با اشاره به خسارت‌های گسترده زلزله سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: در جریان این حادثه، بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و تولیدی در مناطق غربی استان دچار آسیب شد.

طهماسب نجفی افزود: اگرچه کانون اصلی زلزله در ازگله و سرپل‌ذهاب قرار داشت، اما ۹ شهرستان غرب استان و همچنین دو بخش از شهرستان کرمانشاه نیز تحت تأثیر این حادثه قرار گرفتند.

وی با اشاره به پرداخت حدود هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به زلزله‌زدگان از طریق بانک‌های عامل تصریح کرد: مدیریت ارشد استان و نمایندگان شهرستان‌های آسیب‌دیده طی سال‌های اخیر پیگیری‌های گسترده‌ای را برای تمدید و امهال این تسهیلات انجام داده‌اند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه ادامه داد: این پیگیری‌ها در تعامل با وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد و خوشبختانه منابع مورد نیاز برای امهال مجدد تسهیلات و بخشودگی جرایم دیرکرد از سوی دولت تأمین شده است.

نجفی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای این مصوبه گفت: برخی بانک‌ها عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته‌اند اما روند اجرای امهال در تعدادی از بانک‌های عامل همچنان کند است و این موضوع موجب گلایه و نارضایتی زلزله‌زدگان شده است.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها موظفند طبق دستورالعمل‌های ابلاغی، روند تمدید و امهال وام‌ها را با سرعت بیشتری انجام دهند تا مشکلات مردم مناطق زلزله‌زده کاهش یابد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: حمایت از زلزله‌زدگان و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم آسیب‌دیده از اولویت‌های جدی دولت و مدیریت استان است و این موضوع تا حصول نتیجه کامل پیگیری خواهد شد.