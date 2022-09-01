به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عسکری بعد از ظهر پنج شنبه در بازدید از طرح‌های گلخانه‌ای بخش کاکی شهرستان دشتی با تاکید بر اینکه کشاورزان به سمت کشت‌های گلخانه‌ای به ویژه محصولات فانتزی بروند، اظهار داشت: در زمینه تسهیلات کشت‌های گلخانه‌ای هیچ مشکلی نداریم و اعتبارات لازم نیز پیش بینی شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به بحران آب و خشکسالی‌های اخیر کشاورزان به سمت کشت‌های گلخانه‌ای تشویق و ترغیب شوند.

عسکری بر ضرورت صادرات محصولات کشاورزی تاکید کرد و ادامه داد: محصولات کشاورزی ظرفیت لازم در حوزه ارزآوری و اشتغال وجود دارد.

وی با بیان اینکه گلخانه‌های شهرستان دشتی توسعه پیدا کند، گفت: انتظار داریم کشاورزان به سمت کشت‌های گلخانه‌ای همچون موز، انبه، آناناس و پاپایا بروند چون همه این محصولات برای ما ارزبری بالایی دارند.

عسکری خاطر نشان کرد: اعتبارات مورد نیاز بخش کشاورزی استان بوشهر تأمین می‌شود و هیچ دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشید.