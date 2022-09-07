رضا محقق تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های سینمایی که به عنوان تهیه کننده در دست دارد، گفت: پروانه ساخت فیلم سینمایی «سمفونی باران» به کارگردانی علیرضا امینی مدتی است که صادر شده و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این فیلم بی شک برای حضور در چهل یکمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود. «سمفونی باران» از جمله آثاری است که پروداکشن بزرگ و سنگینی دارد و بی شک برای تولید باید شرایط سخت جغرافیایی را تحمل کرد.

وی ادامه داد: «سمفونی باران» نسبت به دیگر کارهای علیرضا امینی کاملاً متفاوت بوده و داستان و فضای دیگری را دنبال می‌کند و از داستان‌های شهری کاملاً فاصله دارد. در واقع می‌توان گفت این فیلم یک اثر کاملاً هنری است که قرار است در مرز جلفا فیلمبرداری شود. با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده این فیلم قرار است نیمه دوم مهر ماه جلوی دوربین برود، همچنین از حضور بازیگران شناخته شده برای برخی از کاراکترها استفاده می‌کنیم.

این تهیه‌کننده سینما بیان کرد: فیلم سینمایی «شهر خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی را آماده کرده‌ایم که برای حضور در این دوره از جشنواره فیلم فجر ارائه می‌شود. فیلم «چرا گریه نمی‌کنی» علیرضا معتمدی نیز مراحل آخر تولید را پشت سر می‌گذارد، این فیلم برای دریافت پروانه نمایش اقدام کرده است و امیدوارم بتوانیم با آن در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشیم.

وی درباره ادامه فعالیت خود به عنوان تهیه کننده در سینمای هنری توضیح داد: سینما را با برادرم هادی محقق شروع کردم، نوع نگاه من به سینما تولید فیلم‌هایی با فضای هنری است. معتقدم چنین فیلم‌هایی اصالت دارند. در واقع ادامه تولید در سینمای هنری منجر به آفرینش می‌شود و سینمایی است که راوی اصالت است.

این سینماگر بیان کرد: به عنوان یک تهیه کننده، سینمای هنری را بسیار دوست دارم و حتی اگر بازگشت سرمایه‌ای هم نداشته باشم از سرمایه گذاری در این سینما پشیمان نمی‌شوم. در حال حاضر بسیاری از سینماگران جوان ما بسیار خلاق هستند و می‌توانند در حوزه سینمای هنری ورود پیدا کنند.

محقق در پایان گفت: معمولاً تمام تلاش خود را می‌کنم تا تهیه کنندگی فیلم‌های هنری را برعهده بگیرم و اگر هم در پروژه‌های دیگر حضور پیدا می‌کنم پولی که از آن در می‌آورم را در سینمای هنری سرمایه گذاری می‌کنم چرا که معتقدم ساخت فیلم‌های هنری زکات فیلم‌سازی در سینمای ایران است.