به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «دِرب» به کارگردانی هادی محقق و تهیه‌کنندگی رضا محقق پس از حضورهای موفق در جشنواره‌های جهانی، آماده اکران در ایران می شود.

طبق آخرین توافقات انجام شده این فیلم قرارست از ۲۶ بهمن در سینماهای «هنروتجربه» روی پرده برود. این چهارمین فیلم برادران محقق است.

فیلم «دِرب» در اولین حضور جهانی خود، بیست‌ و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان را افتتاح کرد و توانست برنده جایزه اصلی بخش رقابتی جی‌سئوک جشنواره شود. این فیلم در دومین حضور جهانی خود در نهمین دوره جشنواره فیلم کاتولیک (کاف) که ماه اکتبر در شهر سئول کره جنوبی برگزار شد، نیز حضور داشت. چهل و چهارمین جشنواره بین المللی سه قاره نانت فرانسه سومین حضور جهانی این فیلم بود که برنده جایزه بالون نقره ای فستیوال شد.

فیلم سینمایی «دِرب» سال گذشته در بخش سودای سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر نیز حضور داشت و موفق به دریافت دیپلم افتخار جایزه ویژه هیات داوران شد.

«دِرب» روایتگر مامور اداره برقی است که قرار است برق خانه‌ای تَک و دورافتاده را وصل کند.

هادی محقق، محمد اقبالی از جمله بازیگران این اثر هستند و پخش بین‌المللی آن برعهده علی قاسمی است.

عوامل «دِرب» عبارتند از نویسنده و کارگردان: هادی محقق، تهیه‌کننده: سیدرضا محقق، مدیر فیلمبرداری: منصور عبدرضائی، آهنگساز: محمد دارابی‌فر، مدیرصدابرداری و عکاس: امیرمهدی نوری، تدوین: فرشاد عباسی، صداگذاری: حسین قورچیان، طراح صحنه و لباس و مدیر تولید: عیسی خیبرمنش، اصلاح رنگ: سامان مجدوفایی، طراح پوستر: بابک یادگاریان و مدیر روابط‌عمومی: نغمه دانش آشتیانی.