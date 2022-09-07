اختصاص ۶۹۶ میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی در استان مرکزی

جمشید امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتبارات قرض الحسنه مشاغل خانگی استان مرکزی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۶۹۶ میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی افزود: تعداد رشته‌های مصوب شده در زمینه فعالیت مشاغل خانگی برای سال جاری، ۵۱۵ رشته است که از این تعداد، ۴۸۸ رشته ثبت محور و ۲۷ رشته مجوز محور هستند.

مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره با صدور آنی مجوز رشته‌های ثبت محور تصریح کرد: در ۵ ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۴۳۹ مجوز فعالیت مشاغل خانگی در استان صادر شده است که از این میان تاکنون ۵۴۰ نفر به مبلغ ۳۱۳ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند و از این تعداد به ۶۰ نفر، مبلغ ۳۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

امیدی عنوان کرد: متقاضیان برای ثبت نام و اخذ مجوز الکترونیکی مشاغل خانگی می‌توانند به سامانه مشاغل خانگی به نشانی mkhanegi.mcls.gov.ir مراجعه کنند.