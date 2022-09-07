فکری به حال سیگارکشیدن در ورزشگاه بشود/ آوردن VAR کار سختی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال ایران حتی بعد از مهاجرت به استرالیا این فرصت را داشت که لیگ برتر ایران را قضاوت کند. فغانی که فصل گذشته چند بازی در ایران را سوت زده بود، این فصل هم مجدداً برای قضاوت در لیگ ایران به کار گرفته شد و ابتدا بازی سپاهان - فولاد و سپس دیدار نساجی - مس کرمان را سوت زد.

این داور سرشناس و بین المللی با اشاره به شرایط قضاوت در لیگ برتر، از مصرف سیگار در ورزشگاه‌ها توسط تماشاگران که باعث سخت شدن کار در زمین می‌شود، انتقاد کرد.

فغانی گفت: در ورزشگاه‌ها به قدری دود سیگار هست که باید فکری به حالش بشود.

این داور ایران که بازهم شانس قضاوت در جام جهانی را خواهد داشت، درباره شرایط آمادگی اش تصریح کرد: برای جام جهانی قبل در پیست خاکی ورزشگاه مدرس کار را شروع کردیم و برایمان لذت بخش بود. بعد از جام جهانی نظراتی می‌گرفتم که "شما اینجا آماده شده‌اید؟ " این برایم لذت بخش بود.

فغانی با اشاره به محمدرضا منصوری و محمدرضا ابوالفضلی دو کمک خود برای جام جهانی قطر اظهار کرد: تعداد نفرات تیم ما نسبت به تیم ملی که در جام جهانی حضور دارد کمتر است. ما در آرامش تمریناتمان انجام می‌دهیم و زیر نظر فیفا تستهای پزشکی و تکنیکی را برگزار می‌کنیم؛ بر خلاف تیم ملی که شرایط روحی و روانی آرامی ندارد. امیدوارم تیم ملی هم زودتر ثبات برسد و تمرینات خوبی داشته باشد.

وی افزود: داوران قطر و امارات یک سال «آف» بودند و سر کار نمی‌رفتند ولی ما هر سه کارمند شهرداری هستیم. در دیدار با آقایان چمران و زاکانی قول‌های خوبی دادند و اجازه دادند ۷۵ روز آینده تمرکز روی آماده سازی باشد. شاید بچه‌های ما دو ماه آینده سر کار نروند.

فغانی در پاسخ به این سئوال که آیا صحت دارد داوران ایران به خاطر نبود VAR در ایران شانس قضاوت در مسابقات بین المللی را از دست می‌دهند؟ گفت: نه در همه مسابقات بلکه داوران ما در مسابقاتی که VAR داشته باشد نمی‌توانند قضاوت کنند. در رده‌های سنی جوانان و امید و مراحلی از لیگ قهرمانان آسیا مسابقات هنوز بدون VAR برگزار می‌شود.

این داور بین المللی تصریح کرد: الان در جایگاهی نیستم که بگویم VAR چه زمانی به لیگ ایران می‌آید. این یک بحث بزرگ و حتی سیاسی است و مسئولان باید تصمیم بگیرند.

فغانی در خصوص امکاناتی که برای تکنولوژی کمک داور ویدئویی لازم است، گفت: آوردن VAR کار سختی نیست. یک پرتابل است. در کره جنوبی و ژاپن هم این تکنولوژی داخل یک ون بود. می‌تواند اتاقک هم باشد. آنها سه چهار ون دارند. از نظر مالی داخل کشور مشکلی نداریم. یک مقدار بحث تحریم کار را سخت می‌کند.

این داور در پایان صحبت‌هایش با برنامه «سلام صبح بخیر» اظهار کرد: وقتی تفکر پرخاشگری باشد چیزی با VAR عوض نمی‌شود. اول باید فرهنگ و اخلاق عوض بشود تا با VAR از فوتبال لذت ببریم. در جام جهانی و بازی مقابل پرتغال هم دیدیم باوجود VAR معترض هستیم در حالی که نیاز به پرخاشگری نیست.