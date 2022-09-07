به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد حضور کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی در تیم ملی فوتبال ایران نهایی شده است و اگر مشکلی پیش نیاید، این مربی از هفته آینده کارش را در این تیم آغاز می‌کند.

کی روش قرار است جایگزین دراگان اسکوچیچ بشود؛ مربی کروات که تیم ملی ایران را در آستانه حذف از رقابت‌های انتخابی جام جهانی تحویل گرفت و سپس موفق شد ایران را از این شرایط سخت عبور بدهد و جواز حضور در جام جهانی را به دست بیاورد.

در لیست اسکوچیچ، شجاع خلیل زاده مدافع سابق پرسپولیس که در حال حاضر در تیم الاهلی قطر بازی می‌کند، یکی از بازیکنان ثابت و اصلی بود. شجاع در کنار محمدحسین کنعانی زادگان تشکیل دهنده زوج اصلی خط دفاعی تیم ملی در رقابت‌های انتخابی جام جهانی بود و حالا با حضور کی روش وضعیت مبهمی برای حضور در جام جهانی خواهد داشت.

کی روش در دوران حضور هشت ساله خود در تیم ملی ایران، دو رویکرد متفاوت نسبت به خلیل زاده داشت. او برای اولین بار خلیل زاده را زمانی که در تیم مس کرمان حضور داشت به تیم ملی دعوت کرد. با این حال شجاع نتوانست حضور بلندمدتی در تیم ملیِ کی روش داشته باشد و به مرور از لیست این مربی پرتغالی کنار رفت.

انجام یک مصاحبه جنجالی در این ارتباط، خلیل زاده را در لیست سیاه کی روش قرار داد و حتی درخشش در پرسپولیس باعث نشد مربی پرتغالی در تصمیم خود برای دعوت به این بازیکن تجدیدنظر کند.

حالا که کی روش در آستانه بازگشت به تیم ملی قرار دارد، بررسی شرایط خلیل زاده و دعوت یا عدم دعوت از او یکی از نکات قابل توجه لیست سرمربی جدید خواهد بود.

همانطور که گفته شد، خلیل زاده یکی از مهره‌های اصلی و ثابت تیم ملی در راه صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بود و با توجه به زمان اندک باقیمانده برای کی روش تا جام جهانی، باید دید چه چیزی در انتظار خط دفاع تیم ملی خواهد بود؛ آیا کی روش به زوج شجاع - کنعانی اعتماد می‌کند و یا سراغ بازیکنانی می‌رود که در زمان خودش در تیم ملی حضور داشتند نفراتی چون مرتضی پورعلی گنجی، مجید حسینی، روزبه چشمی و...