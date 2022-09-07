هشدار «مقتدی صدر» درباره تفرقه افکنی در مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق در جدیدترین توئیت خود درباره مراسم اربعین درباره تلاش برخی طرف‌ها برای فتنه افکنی هشدار داد و از توهین کنندگان احتمالی در خلال مراسم اربعین اعلام برائت کرد.

در توئیت مقتدی صدر آمده است: حفظ آرامش در زیارت اربعین امسال در همه اشکال آن امری ضروری است. برخی طرف‌ها قصد تفرقه افکنی دارند و ما امیدواریم که این فرصت را از کسانی که مخالف برگزاری مراسم اربعین هستند، همچنین تفاله‌های رژیم بعث صدام و برای هر فرد وقیح و گستاخ وابسته به هر طرفی بگیریم. به خصوص که این مراسم و زیارت، عمومی است و محدود به زائران عراقی نمی‌شود و این به معنای اهمیت آن از یک سو و خطر آن از سوی دیگر است.

صدر تأکید کرد: ما از تمام کسانی که احیاناً از آنها رفتاری توهین آمیز، خشونت بار، آزار دهنده یا برخوردی ناشایست سر بزند، اعلام برائت می‌کنیم و در صورت مشاهده چنین اموری باید به مراجع مربوطه اطلاع داده شود تا طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند. هرکسی هم به شما توهین کرد، آن را نادیده بگیرید یا گزارش دهید و هیچکس اصلاً حق مقابله به مثل ندارد.

وی در پایان توئیتش با تکرار درخواست خود مبنی بر اینکه فقط نیروهای امنیتی رسمی عراق مسئولیت حفظ و تأمین امنیت مراسم اربعین را به عهده بگیرند، تأکید کرد: همه ما می‌خواهیم به امام حسین علیه السلام خدمت کنیم و خدای ناکرده قصد نداریم که مناسک، مقدسات و صلح و سازش داخلی را نادیده بگیریم. عراق امانتی به دست همه ما است و هیچ استثنایی در این خصوص وجود ندارد.