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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۱۳

نخستین حضور علنی «مقتدی صدر» پس از حوادث اخیر بغداد +ویدئو

نخستین حضور علنی «مقتدی صدر» پس از حوادث اخیر بغداد +ویدئو

رهبر جریان صدر عراق برای نخستین بار پس از حوادث اخیر این کشور، در میان زائران اربعین در منطقه «حنانه» نجف اشرف حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عراقی از نخستین حضور «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق در میان مردم پس از حوادث اخیر در منطقه سبز بغداد خبر دادند.

پایگاه خبری السومریه با انتشار یک ویدئوی کوتاه گزارش داد: مقتدی صدر برای نخستین بار پس از اعلام کناره گیری نهایی از عرصه تحولات سیاسی عراق و به دنبال آن حوادث خونبار منطقه سبز بغداد، به میان زائران اربعین در منطقه «حنانه» نجف رفت و از نزدیک در جریان خدمت رسانی نهادهای تحت فرمان او به این زائران قرار گرفت.

مقتدی صدر در روزهای پس از اعلام کناره گیری از صحنه سیاست از طرق پیام‌های توئیتری که بیشتر در ارتباط با مراسم اربعین بود، با مردم عراق ارتباط داشت و این نخستین حضور علنی او محسوب می‌شود.

کد مطلب 5584240

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