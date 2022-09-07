نخستین حضور علنی «مقتدی صدر» پس از حوادث اخیر بغداد +ویدئو

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عراقی از نخستین حضور «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق در میان مردم پس از حوادث اخیر در منطقه سبز بغداد خبر دادند.

پایگاه خبری السومریه با انتشار یک ویدئوی کوتاه گزارش داد: مقتدی صدر برای نخستین بار پس از اعلام کناره گیری نهایی از عرصه تحولات سیاسی عراق و به دنبال آن حوادث خونبار منطقه سبز بغداد، به میان زائران اربعین در منطقه «حنانه» نجف رفت و از نزدیک در جریان خدمت رسانی نهادهای تحت فرمان او به این زائران قرار گرفت.

مقتدی صدر در روزهای پس از اعلام کناره گیری از صحنه سیاست از طرق پیام‌های توئیتری که بیشتر در ارتباط با مراسم اربعین بود، با مردم عراق ارتباط داشت و این نخستین حضور علنی او محسوب می‌شود.