جزییات و تعهدات بیمه اربعین تشریح شد/۳۰۰ میلیون غرامت فوت

حمید رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تعهدات بیمه اربعین گفت: قرار گرفتن زائران تحت پوشش خدمات بیمه با پرداخت هزینه بیمه در سامانه سماح، پرداخت هزینه‌های درمانی سرپایی و پاراکلینیکی هر یک از بیمه شدگان تا سقف ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، پرداخت غرامت فوت به هر علت (عمر زمانی) هر یک از بیمه شدگان ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه هر یک از بیمه شدگان ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از جمله تعهدات بیمه زائران اربعین است.

همچنین در این بیمه پرداخت غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی در اثر حادثه هر یک از بیمه شدگان تا سقف ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و پرداخت هزینه‌های درمانی جراحی و بستری بیمارستانی در اثر بیماری و یا حادثه برای هر یک از بیمه شدگان تا سقف ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

مدیر کل برنامه ریزی و پذیرش و اعزام عتبات عالیات سازمان حج با اشاره به اینکه زائران با پرداخت ۱۸ هزار تومان می‌توانند بیمه شوند، گفت: پرداخت هزینه و ثبت نام در سامانه سامانه سماح انجام می‌شود.

محمدی افزود: پرداخت هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال بیمار یا مصدوم از عراق یا شهرهای ایران به شهر محل زائر بیمه شده از محل تعهدات بستری بیمارستانی و اعمال جراحی و تا سقف تعهدات آن و همچنین پوشش بیمه‌ای در مسیرهای رفت هوایی از ساعت صفر بامداد تاریخ بلیط پرواز و در مسیرهای رفت زمینی از فاصله ۵۰ کیلومتری مرزها آغاز و در طول مدت اقامت در شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین، سامرا و مسیرهای منتهی به آنها ادامه خواهد داشت و در ساعت ۲۴ روز بعد از ورود به کشور پایان می‌یابد.

وی گفت: در صورتی که هر یک از بیمه شدگان تا ساعت ۲۴ روز سوم ورود به کشور به بیماری کرونا مبتلا شده (مشروط به ارائه نتیجه تست PCR مثبت از مراکز درمانی معتبر) و نیاز به دریافت خدمات درمانی داشته باشند تحت پوشش این بیمه نامه قرار دارند.

مدیر کل برنامه ریزی و پذیرش و اعزام عتبات عالیات سازمان حج تاکید کرد: مدت پوشش بیمه‌ای هر یک از بیمه شدگان در کشور عراق حداکثر ۳۰ روز با لحاظ مدت اعتبار قرارداد می‌باشد که معیار محاسبه شروع پوشش بیمه‌ای در خاک عراق مهر ورود اداره گذرنامه است.

محمدی اظهار داشت: در صورت ایجاد هر گونه خسارت برای هر یک از بیمه شدگان، می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ انقضا قرارداد مراتب به بیمه گر اعلام و متعاقب آن مدارک و مستندات مربوطه ارسال گردد.