خدمت رسانی به بیش از ۸۷۰۰ زائر اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی سخنگوی ستاد اربعین جمعیت هلال احمر درباره خدمات امداد و نجات ارائه شده به زائران اربعین حسینی گفت: از روز یکم تا پانزدهم شهریورماه در مجموع ۸ هزار و ۷۸۳ نفر به پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در مرزهای خروجی و مسیر راهپیمایی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۸ هزار ۴۶۴ نفر خدمات مربوط به اسکان را در ۳ اردوگاه هلال احمر را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۹ نفر از مراجعه‌کنندگان به علت شرایط نامساعدی که داشتند به مراکز درمانی منتقل شدند، ادامه داد: ۶۰ نفر نیز خدمات درمانی را به شکل سرپایی دریافت کردند. همچنین طی این مدت برای ۲۵۰ نفر نیز تست قند و فشار خون انجام شده است.

رئیس ستاد اربعین جمعیت هلال احمر همچنین با اشاره به فعالیت ۱۲۰۵ مرکز عملیاتی ثابت و موقت این جمعیت برای عملیات راهپیمایی اربعین حسینی گفت: از این تعداد ۱۱۴۹ مرکز در داخل کشور و ۵۶ مرکز نیز در خاک عراق فعالیت می‌کنند. در این مراکز به ۴ هزار و ۶۰۰ نفر از زائران آموزش‌هایی مورد نیاز نیز داده شده است.

این مقام مسئول در جمعیت هلال احمر با تاکید بر اهمیت ارائه خدمات مطلوب به زائرین حسینی تصریح کرد: ۴۶۰۰ نفر نیروی عملیاتی امدادی در این ایام وظیفه خدمت رسانی به زائران اهل بیت را بر عهده دارند. ۵۷۴ پایگاه امداد و نجات هلال‌احمر در جاده‌های کشور نیز برای خدمت به زائران در ایام اربعین حسینی آماده‌اند.

سلیمانی به استقرار ۱۲ قرارگاه مرزی در مبادی ورودی و خروجی مرزهای رسمی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: تلاش شده است تا با اعزام و استقرار بیش از ۳ هزار نیروی تخصصی کادر درمان به کشور عراق نیازهای درمانی زائران اباعبدالحسین (ع) را مرتفع کنیم. همچنین در این مدت ۲ هزار ماسک، ۲۰۰ لیتر مایع ضدعفونی کننده و ۱۶۵۰ بطری آب معدنی در میان زائران توزیع شده است.