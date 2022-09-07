به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پارسا ظهر چهارشنبه در شورای اداری شاهرود به میزبانی سالن البرز شرقی با حضور مسئولان اجرایی با بیان اینکه در زمینه بهسازی راه‌های روستایی شهرستان شاهرود سال گذشته ۳۳ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که با پیگیری‌های صورت گرفته، این اعتبارات افزایش پنج برابری را شاهد بودیم که این اعتبارات در ۴۲ روستا در حال هزینه کرد است. همچنین ۲۰ روستا از این بین طرح‌های بهسازی معابر روستایی با همکاری دهیاری‌ها و شوراهای روستاها در دست اجرا است و مابقی توسط بنیاد مسکن انجام می‌شود.

وی افزود: در فاز اول طرح هادی در سطح کشور میانگین بهره‌مندی روستاها ۶۰ درصد و در استان سمنان ۸۰ درصد برآورد می‌شود در حالی که ۹۴ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان شاهرود از خدمات اجرای طرح هادی بهره‌مند شدند که تنها چهار روستای شهرستان باقی مانده که برای اجرای طرح هادی در آنها نیز برنامه‌ریزی‌شده است.

تکمیل مسکن مهر باقی مانده توسط بنیاد مسکن

مدیر بنیاد مسکن شاهرود درباره مسکن روستایی نیز، گفت: با توجه به تفاهم نامه‌های مختلفی که با سازمان برنامه بودجه و بنیاد مستضعفان داشتیم، بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان بلاعوض برای ۴۶۷ واحد مسکونی روستایی و حتی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تخصیص دادیم و در کنار این اعتبارات، توانستیم با تفاهم نامه‌ای که با بنیاد مستضعفان داریم یک هزار و ۶۷۰ تن سیمان رایگان هم برای واحدهای روستایی اخذ کنیم.

پارسا با بیان اینکه در کنار همه این اعتبارات، تسهیلات مسکن روستایی نیز وجود دارد و مردم می‌توانند از آنها بهره مند شوند، بیان کرد: در حوزه مسکن شهری نیز برای ۷۰۰ واحد مسکونی در شهر شاهرود ساخته خواهد شد که از این بین ۲۷۶ واحد باقی مانده مسکن است محسوب می‌شود که با توجه به تفاهم نامه‌هایی که با وزارت راه و شهرسازی داشتیم، تکمیل آنها بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۱۸۰ واحد مسکن مهر باقی مانده تحویل مردم شده است، گفت: باقی مسکن‌ها نیز در دست ساخت هستند همچنین با در نظر گرفتن ۱۶۰ واحد مسکونی که در هفته دولت کلنگ زنی شد، ۴۰۰ واحد از پروژه‌های مسکن ملی نیز توسط بنیاد مسکن شاهرود در دست اجرا است.